Príncipe Louis: divulgadas fotos do aniversário de 4 anos do filho de William e Kate

Fotografias do príncipe Louis foram divulgadas para marcar seu aniversário de quatro anos.

As fotos foram tiradas no início deste mês na costa de Norfolk, na Inglaterra, pela mãe do príncipe, a duquesa de Cambridge.

Eles mostram Louis — o mais novo dos três filhos — curtindo uma viagem à praia e segurando uma bola de críquete.

No ano passado, para marcar o terceiro aniversário do príncipe Louis, o duque e a duquesa de Cambridge divulgaram uma fotografia do menino em uma bicicleta prestes a ir para a creche pela primeira vez.

O príncipe Louis nasceu no Hospital St Mary's, localizado em Londres, no ano de 2018 (foto: The Duchess of Cambridge)

Na série de quatro fotos deste ano, o príncipe Louis é retratado nas dunas de Norfolk, vestindo um suéter cinza com uma faixa de estrelas coloridas, uma camisa e shorts azuis.

O príncipe Louis é o quinto na linha de sucessão ao trono, depois do avô Charles, o príncipe de Gales, o pai, o príncipe William, e os dois irmãos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte.

Ele nasceu na maternidade do Hospital St Mary's, em Londres, no dia 23 de abril de 2018.

As fotos feitas pela mãe, Catherine, são usadas regularmente para marcar os aniversários dos três filhos.

Ela integra a Royal Photographic Society (Sociedade Real de Fotografia) e também lançou um livro com imagens da pandemia de covid-19, em parceria com a National Portrait Gallery (Galeria Nacional de Retratos do Reino Unido) no ano passado.

No trabalho, a duquesa selecionou 100 fotografias tiradas pelo público durante a pandemia. Ela declarou que o livro serviria como um "registro duradouro do que todos estávamos experimentando".

O príncipe Louis é o mais novo dos três filhos do casal (foto: The Duchess of Cambridge)

O príncipe segura uma bola de críquete (foto: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE)

A duquesa de Cambridge com o príncipe Louis do lado de fora do hospital no dia em que ele nasceu, em 2018 (foto: Getty Images)

