O X, rede social antes chamada Twitter, começou a cobrar uma taxa anual de US$1 para usuários que quiserem criar uma nova conta na plataforma. O valor permite que o perfil faça posts, reposte e comente outras publicações. Segundo a rede, as contas gratuitas continuarão a existir, mas somente no modo leitura.

A cobrança faz parte do projeto “Not a bot” (Não é um bot) que começou a ser implementado na Nova Zelândia e nas Filipinas na última terça-feira (17/10). A empresa de Elon Musk disse que a novidade vem reforçar os “já significativos esforços para reduzir spam, manipulação da plataforma e atividade de bots”.Os usuários existentes não são afetados, bem como as novas contas criadas fora desses países.

Após o anúncio, o bilionário escreveu que vai ser possível “ler de graça, mas escrever por US$ 1 ao ano”. “É a única maneira de combater bots sem bloquear usuários reais. Isso não impedirá os bots completamente, mas será 1000 vezes mais difícil manipular a plataforma”, defendeu. O post, no entanto, não está mais no ar.

O programa é diferente do X Premium, que oferece recursos extras como “desfazer” e “editar” para postagens por US$ 8 por mês. O X negou que a taxa tenha sido criada para gerar lucros para a empresa.

Como vai funcionar

A plataforma descreveu como vai funcionar o novo sistema de criação de contas. O primeiro passo é a verificação do número de telefone, como já acontece com diversos apps. Em seguida, os usuários devem escolher o plano de assinatura.

A taxa anual de US$ 1 pode variar de acordo com o país e a moeda. Ao escolher essa opção, os novos perfis poderão postar conteúdo, curtir postagens, responder, repostar e citar postagens de outras contas, marcar postagens como favoritos -além de poder se juntar ao programa X Premium.

Já a opção gratuita permitirá ao usuário continuar com a conta, somente com as seguintes funcionalidades: ler postagens, assistir a vídeos e seguir contas. O X ainda anunciou que deve compartilhar resultados em breve.

A rede social não esclareceu se o pagamento será expandido para usuários de outros países nem deu previsão de quando isso poderia acontecer.