A Inter de Milão derrotou a Roma em sua visita ao Estádio Olímpico da capital italiana por 4 a 2 neste sábado (10), pela 24ª rodada da Serie A, e se consolidou na liderança do campeonato.

Sob um dilúvio na 'Cidade Eterna', a líder impôs a sua força contra uma Roma renovada e que mostrou um melhor futebol nas últimas semanas, tendo chegado ao intervalo com uma vantagem de 2 a 1.

Francesco Acerbi abriu o placar para a Inter aos 17 minutos e os romanos viraram por meio de Gianluca Mancini (28') e Stephan El Shaarawy (45').

Na volta dos vestiários, o francês Marcus Thuram assumiu a responsabilidade ofensiva e marcou o seu 9º gol no campeonato italiano logo aos 4 minutos (49') e ajudou no segundo, que o espanhol Angeliño (56') marcou contra.

Nos acréscimos, Alessandro Bastoni marcou o quarto (90'+3).

A Inter, cujo técnico Simone Inzaghi, suspenso, acompanhou a partida das tribunas do Olímpico, conquistou a quinta vitória consecutiva e chegou a 19 vitórias em 23 jogos no campeonato e um total de 60 pontos.

- Título "ainda longe" -

Os 'nerazzurri' possuem agora sete pontos de vantagem sobre a Juventus, a quem haviam derrotado por 1 a 0 no último fim de semana, e que disputará sua partida da 24ª rodada na segunda-feira, em Turim, contra a Udinese (17ª).

Além disso a Inter tem um jogo a menos desde a Supercopa da Itália, torneio que conquistou no mês passado. Será contra a Atalanta, no dia 28 de fevereiro.

A Roma segue na quinta colocação, 22 pontos atrás do líder, e um atrás da Atalanta (4ª), que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O técnico Daniele De Rossi, que substituiu José Mourinho no comando da equipe romana em meados de janeiro, sofreu a primeira derrota após três vitórias iniciais.

"Durante o primeiro tempo não vimos a Inter que estamos habituados a ver. Sofremos dois gols que poderíamos ter evitado", reconheceu o assistente Massimiliano Farris, substituto de Inzaghi.

"Mas este grupo tem muita qualidade e recursos mentais: encontraram respostas, é uma vitória importante num jogo que não foi nada fácil", acrescentou.

Já Thuram buscou manter o time com os pés no chão após a vitória. "O título ainda está longe, ainda haverá partidas difíceis, como mostrou este jogo contra a Roma".

- Gol 200 de Immobile -

"Há algumas lições positivas a tirar deste jogo. Estamos no caminho certo, mas também vimos o que ainda nos separa de uma equipe muito forte como a Inter", reconheceu o treinador Daniele De Rossi.

Em outra partida do dia, a Lazio venceu por 3 a 1 em sua visita ao Cagliari antes de receber o Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

A Lazio saiu na frente aos 26 minutos com um gol contra de Alessandro Deiola.

Ao voltar do vestiário, Ciro Immobile ampliou a vantagem (49') com seu 200º gol na Serie A, mas o Cagliari logo voltou ao jogo com um golaço no ângulo de Gianluca Gaetano (51'), antes do atacante brasileiro Felipe Anderson (65') fechar o placar.

Immobile se tornou o oitavo jogador – o único em atividade – a atingir esse número na Itália.

A Lazio, que vinha de duas partidas sem vencer (um empate e uma derrota), subiu provisoriamente da 9ª para a 6ª colocação com 37 pontos.

O clube romano, um dos três times italianos ainda vivos na Liga dos Campeões, recebe o Bayern na quarta-feira, no Estádio Olímpico da capital italiana, no jogo de ida das oitavas de final.

Já o Cagliari permanece em 19º (18 pontos), na zona de rebaixamento.

Também neste sábado o Sassuolo empatou em casa com o Torino em 1 a 1 com gols marcados no início do jogo. Andrea Pinamonti abriu logo aos 4 minutos de cabeça e o colombiano Duván Zapata deixou tudo igual pouco depois (8').

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Salernitana - Empoli 1 - 3

- Sábado:

Cagliari - Lazio 1 - 3

Roma - Inter 2 - 4

Sassuolo - Torino 1 - 1

- Domingo:

(08h30) Fiorentina - Frosinone

(11h00) Monza - Hellas Verona

Bologna - Lecce

(14h00) Genoa - Atalanta

(16h45) Milan - Napoli

- Segunda-feira:

(16h45) Juventus - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 60 23 19 3 1 55 12 43

2. Juventus 53 23 16 5 2 36 14 22

3. Milan 49 23 15 4 4 46 27 19

4. Atalanta 39 22 12 3 7 40 22 18

5. Roma 38 24 11 5 8 42 30 12

6. Lazio 37 23 11 4 8 28 24 4

7. Bologna 36 22 9 9 4 29 22 7

8. Napoli 35 22 10 5 7 32 26 6

9. Fiorentina 34 22 10 4 8 31 25 6

10. Torino 33 23 8 9 6 21 20 1

11. Genoa 29 23 7 8 8 24 26 -2

12. Monza 29 23 7 8 8 21 28 -7

13. Lecce 24 23 5 9 9 24 33 -9

14. Frosinone 23 23 6 5 12 31 44 -13

15. Empoli 21 24 5 6 13 18 37 -19

16. Sassuolo 20 23 5 5 13 29 42 -13

17. Udinese 19 23 2 13 8 23 37 -14

18. Hellas Verona 18 23 4 6 13 21 32 -11

19. Cagliari 18 24 4 6 14 22 45 -23

20. Salernitana 13 24 2 7 15 20 47 -27

./bds/jr/iga/dam/aam