Kenneth Smith, de 58 anos, será executado nesta quinta-feira (25/1) no Alabama, nos Estados Unidos. Smith será morto com um método inédito no país: asfixia por gás nitrogênio. O horário de execução pode ocorrer, segundo a imprensa americana, da meia-noite desta quinta até as 6h de sábado (26/1).

O método está sendo usado porque, em 17 de novembro de 2022, Smith seria submetido a uma injeção letal, no entanto, uma falha no processo — os profissionais não encontrarem uma veia para dar a injeção — adiou a morte dele.

Kenneth será submetido a uma técnica inédita, onde será forçado a respirar nitrogênio puro — o que afetará suas funções corporais em segundos. Ainda assim, os advogados do prisioneiro e a ONU acrescentam que como o método é experimental, ele pode sobreviver e ficar em estado vegetativo e ser doloroso.

Smith está preso desde 1988, por matar uma mulher sob encomenda. Em 18 de março, o pastor Charles Sennett recrutou seu inquilino, Billy Gray Williams, para assassinar sua esposa, Elizabeth Sennett.

Williams contratou Kenneth Smith e John Forrest Parker para ajudá-lo. Os dois ficaram responsáveis por esfaquear Elizabeth até a morte. Billy Gray, foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele morreu na prisão em 2020 devido a uma doença não divulgada.

Sennett, que contratou o assassino, se matou quando as investigações chegaram até ele. Por fim, John Forrest Parker foi condenado a pena de morte e morreu por injeção letal em 2010. O último que sobrou foi Kenneth Smith, que tinha sua data de morte marcada para 2022.

A execução foi suspensa depois que a equipe de execução interrompeu o processo. Na ocasião, os profissionais não conseguiram conectar linhas intravenosas a Smith em tempo hábil antes do término do prazo da sentença emitida pela Suprema Corte do Alabama. Ou seja, Smith não chegou a sofrer a aplicação da injeção.