O piloto monegasco Charles Leclerc, 5º no Mundial de Fórmula 1 em 2023, renovou seu contrato com a Ferrari, anunciou a escuderia italiana nesta quinta-feira (25), sem revelar o tempo do novo contrato.

"Estou muito feliz em saber que vestirei as cores da Scuderia Ferrari por mais algumas temporadas", declarou Leclerc, cujo antigo contrato ia até o final da temporada 2024.

Depois de estrear na F1 em 2018 pela Sauber, o monegasco de 26 anos chegou à equipe italiana na temporada seguinte.

Vice-campeão mundial em 2022, atrás do holandês Max Verstappen (Red Bull), ele tem ao todo 23 'poles', 30 pódios e cinco vitórias pela Ferrari.

"Esta equipe é a minha segunda família desde que cheguei à Ferrari Driver Academy, em 2016, e conseguimos muitas coisas juntos, lutando nos bons e maus momentos ao longo dos últimos cinco anos", continuou o monegasco, citado em comunicado.

No ano passado, Leclerc afirmou em uma entrevista à AFP que queria ser campeão do mundo com a lendária escuderia, que terminou último campeonato de construtores na terceira posição, muito longe da campeã Red Bull.

"A situação não é a que queria estar hoje, mas isso não me faz esquecer que esta é a equipe dos meus sonhos e que meu objetivo final é ser campeão do mundo com a Ferrari", afirmou em setembro.

A nova temporada da F1 começa no dia 2 de março, no Bahrein, depois de três dias de testes (21 a 23 de fevereiro).

Até lá, a Ferrari irá apresentar no dia 13 de fevereiro seu carro para 2024. O companheiro de Leclerc na equipe será o espanhol Carlos Sainz.

hdy/gk/iga-dam/cb/mvv