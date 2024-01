Uma mãe conseguiu acalmar o seu recém-nascido choroso com um truque inesperado: uma música de Beyoncé. Ela registrou o momento em vídeo, que viralizou nas redes sociais. A americana Naya Perry, de 24 anos, resolveu colocar ‘Crazy in love’ para acalmar seu bebê, Lúcio, por sugestão de uma internauta.

No começo do vídeo, o pequeno chora enquanto é segurado por sua mãe. Ele para de chorar logo depois que Beyoncé começa a tocar. “Nós colocamos Beyoncé duas vezes e ele ficou fascinado nas duas vezes”, diz a legenda da publicação.

“Ele a ama. Sempre que a ouve, ele automaticamente para de chorar. Eu diria que ele definitivamente faz parte da ‘Beehive’”, contou à mãe ao portal Newsweek, referindo-se ao modo como são chamados os fãs da cantora.

O vídeo fez tanto sucesso que os seguidores passaram a dar sugestões para a mãe tentar acalmar o filho. “Eles pedem diferentes gêneros musicais para ele reagir, seja música clássica, batidas afro, Beyoncé, Dua Lipa ou Nicki Minaj, que ele também ama”, disse Naya.

Com isso, a mãe descobriu que seu filho para de chorar com ‘Shake it off’, de Taylor Swift, ‘Captain Hook’, de Megan Thee Stallion, 'Try again', de Aaliyah e 'Bye bye bye' , do NSYNC. O bebê também foi rapidamente acalmado pelos sons de ‘Hips don't lie", de Shakira, ‘I feel it coming’, do The Weeknd e ‘One more chance" do falecido Notorious B.I.G., bem como pela música de outros artistas. como Lil Wayne e Missy Elliott.

“A maioria das músicas mais lentas não funciona. Meu filho prefere músicas em ritmo acelerado e gosta de movimento e de dançar”, revelou a mãe.

Naya já tinha seu perfil no TikTok, mas, desde que se tornou mãe, começou a enviar vídeos mais regularmente na plataforma. "A primeira vez que fiz isso foi com uma música em espanhol e ele adorou, então foi quando decidi começar a tocar músicas diferentes para ver como funcionava”, lembrou.

A mulher destaca que gosta de gravar os vídeos. “É muito divertido porque também é interessante para eu ver como ele vai reagir. Essa música vai fazê-lo parar de chorar? Ele vai continuar chorando ou vai piorar?”, contou.

Segundo estudo publicado na revista Neural Plasticity, a capacidade de um bebê reagir à música pode estar ligada ao que a mãe ouvia enquanto estava grávida. “Há evidências convincentes de que a capacidade dos recém-nascidos de responder à música e processá-la é influenciada pela exposição sonora durante o último trimestre de gestação no útero. Os recém-nascidos expostos à música durante o período pré-natal e com exposição mínima ou nenhuma exposição a ela após o nascimento, já apresentam, nos primeiros dias de vida, respostas fisiológicas à música, incluindo reações a padrões rítmicos e de altura básicos”, afirmou o estudo.