Botas com salto plataforma prateadas com suas iniciais E e J, um piano e um tríptico do artista Banksy fazem parte dos objetos pessoais que o cantor britânico Elton John leiloará na casa Christie's em fevereiro em Nova York, a maioria procedente de sua luxuosa residência de Atlanta, vendida recentemente.

O leilão terá início em 21 de fevereiro, com uma série composta por oito vendas no total, de maneira física ou online, e terminará em 28 de fevereiro com uma celebração na Christie's em Nova York. Durante o período, os colecionadores poderão adquirir roupas e outros objetos do artista que se despediu dos palcos em 2023.

O músico britânico, que marcou o último meio século com canções como "Your Song", "Rocket Man", "I'm Still Standing", "Sacrifice", com suas roupas suntuosas e seu compromisso na luta contra a Aids, transformou Atlanta, capital do estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos, em seu hub para as turnês americanas.

Uma escolha feita por "razões pessoais", explica a Christie's em um comunicado.

Elton John sofreu, durante muito tempo, com o vício em álcool e drogas, e "após alcançar a sobriedade em 1990, encontrou consolo e apoio nesta acolhedora comunidade e nos centros de desintoxicação da cidade, como o Triangle Club, que desempenharam um papel vital em sua recuperação", escreve a casa de leilões.

Com obras de artistas como Keith Haring, Andy Warhol, Robert Mappelthorpe e Richard Avedon, a coleção, reunida com seu marido David Furnish, atesta o amor do casal pelas artes.

Um tríptico do famoso "Flower Thrower" (Lançador de Flores em tradução literal) do misterioso grafiteiro Banksy, estimado entre 1 e 1,5 milhão de dólares (entre 4,8 e 7,3 milhões de reais), será a peça mais cara na venda especial de 28 de fevereiro.

Assim como as lendas do esporte como Michael Jordan e Diego Maradona, as vendas de coleções pertencentes a estrelas da cultura pop se tornaram um campo cada vez mais importante para as casas de leilões.

Em setembro passado, uma série de vendas de milhares de objetos pertencentes ao líder do Queen, Freddie Mercury, alcançou 40 milhões de libras (46,5 milhões de euros ou 248 milhões de reais), incluindo um piano Yamaha no qual o artista havia composto quase todas as suas obras (2 milhões de euros ou 10,6 milhões de reais).

