Cor da calcinha no Ano Novo: o guia para atrair sorte, amor e dinheiro
Amarelo para dinheiro ou vermelho para paixão: descubra a cor ideal para seus objetivos no próximo ano
Com a chegada do Ano Novo, uma das tradições mais populares no Brasil ganha força: a escolha da cor da calcinha para a virada. O ritual, seguido por muitas pessoas, vai além da simples superstição e reflete os desejos e as metas para o ciclo que se inicia.
A crença é que cada cor carrega um simbolismo específico, com o poder de atrair energias como amor, dinheiro, paz e sorte para os próximos 365 dias. A lingerie, por ser a primeira peça em contato com o corpo, funcionaria como um canal direto para essas intenções no momento da virada.
Guia de cores: o que cada calcinha atrai no Ano Novo
Para quem busca alinhar os desejos com a tradição, conhecer o significado de cada tonalidade é fundamental. As cores mais procuradas costumam ser as clássicas, mas outras opções também podem ajudar a alcançar objetivos específicos.
Branco: A escolha ideal para quem deseja paz, harmonia e um ano de recomeços. O branco representa pureza e tranquilidade para um novo ciclo.
Amarelo: É a cor mais associada à prosperidade. Perfeita para quem busca atrair dinheiro, sucesso profissional e novas oportunidades financeiras.
Vermelho: Simboliza paixão intensa, desejo e energia. Usar uma calcinha vermelha é a aposta de quem quer viver um romance vibrante ou reacender a chama do relacionamento.
Rosa: Representa o amor-próprio, o afeto e a harmonia nos relacionamentos. É uma ótima opção para quem busca um amor mais calmo e duradouro.
Verde: A cor da esperança, da sorte e da saúde. Escolher o verde ajuda a atrair equilíbrio e renovação das energias para o corpo e a mente.
Azul: Ideal para quem precisa de um ano com mais serenidade e calma. O azul está ligado à comunicação, paciência e harmonia interior.
Laranja: Traz energia, criatividade e entusiasmo. É a cor para quem deseja mais disposição e coragem para encarar novos desafios.
Violeta ou Roxo: Ligada à espiritualidade e à intuição, essa cor é indicada para quem busca autoconhecimento e transformação pessoal.
Outras tradições: preto ou até mesmo sem calcinha
Embora menos comum, a calcinha preta também tem seu significado. A cor está ligada à independência, ao poder e à tomada de decisões. Algumas pessoas, no entanto, evitam o tom por acreditarem que ele pode atrair energias de estagnação.
Nos últimos anos, a prática de passar a virada sem calcinha ganhou adeptas. O gesto simboliza liberdade, desapego do passado e a vontade de começar o novo ano sem amarras, aberta a todas as possibilidades.
A escolha da cor, no fim, depende dos objetivos de cada um. A tradição funciona como uma forma de mentalizar e direcionar as energias para as conquistas desejadas, transformando um detalhe do visual em um ritual de intenção.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.