Cor da calcinha no Ano Novo: o guia para atrair sorte, amor e dinheiro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a chegada do Ano Novo, uma das tradições mais populares no Brasil ganha força: a escolha da cor da calcinha para a virada. O ritual, seguido por muitas pessoas, vai além da simples superstição e reflete os desejos e as metas para o ciclo que se inicia.

A crença é que cada cor carrega um simbolismo específico, com o poder de atrair energias como amor, dinheiro, paz e sorte para os próximos 365 dias. A lingerie, por ser a primeira peça em contato com o corpo, funcionaria como um canal direto para essas intenções no momento da virada.

Leia Mais

Guia de cores: o que cada calcinha atrai no Ano Novo

Para quem busca alinhar os desejos com a tradição, conhecer o significado de cada tonalidade é fundamental. As cores mais procuradas costumam ser as clássicas, mas outras opções também podem ajudar a alcançar objetivos específicos.

Branco: A escolha ideal para quem deseja paz, harmonia e um ano de recomeços. O branco representa pureza e tranquilidade para um novo ciclo.

Amarelo: É a cor mais associada à prosperidade. Perfeita para quem busca atrair dinheiro, sucesso profissional e novas oportunidades financeiras.

Vermelho: Simboliza paixão intensa, desejo e energia. Usar uma calcinha vermelha é a aposta de quem quer viver um romance vibrante ou reacender a chama do relacionamento.

Rosa: Representa o amor-próprio, o afeto e a harmonia nos relacionamentos. É uma ótima opção para quem busca um amor mais calmo e duradouro.

Verde: A cor da esperança, da sorte e da saúde. Escolher o verde ajuda a atrair equilíbrio e renovação das energias para o corpo e a mente.

Azul: Ideal para quem precisa de um ano com mais serenidade e calma. O azul está ligado à comunicação, paciência e harmonia interior.

Laranja: Traz energia, criatividade e entusiasmo. É a cor para quem deseja mais disposição e coragem para encarar novos desafios.

Violeta ou Roxo: Ligada à espiritualidade e à intuição, essa cor é indicada para quem busca autoconhecimento e transformação pessoal.

Outras tradições: preto ou até mesmo sem calcinha

Embora menos comum, a calcinha preta também tem seu significado. A cor está ligada à independência, ao poder e à tomada de decisões. Algumas pessoas, no entanto, evitam o tom por acreditarem que ele pode atrair energias de estagnação.

Nos últimos anos, a prática de passar a virada sem calcinha ganhou adeptas. O gesto simboliza liberdade, desapego do passado e a vontade de começar o novo ano sem amarras, aberta a todas as possibilidades.

A escolha da cor, no fim, depende dos objetivos de cada um. A tradição funciona como uma forma de mentalizar e direcionar as energias para as conquistas desejadas, transformando um detalhe do visual em um ritual de intenção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.