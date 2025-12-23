Você usaria preto no Ano Novo? Saiba o significado da cor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quando chega a hora de escolher a cor para a virada do ano, a polêmica é certa: usar preto atrai azar ou é um sinal de elegância? Embora o mito persista, a verdade é que o preto carrega um simbolismo poderoso, ligado à força, proteção e autoconhecimento, sendo uma escolha cheia de intenção para começar um novo ciclo.

Longe de ser uma cor negativa, o preto representa maturidade, poder de decisão e sobriedade. Em vez de azar, ele comunica uma mensagem de elegância e profundidade. Para quem busca um ano com mais foco e consciência, o tom pode ser um grande aliado para firmar propósitos com seriedade e estilo.

Diferentes culturas ao redor do mundo associam o preto a significados positivos. Em tradições indianas, por exemplo, a cor funciona como um amuleto de proteção contra energias indesejadas. Já no Oriente, o simbolismo se conecta à experiência e ao respeito, como na faixa preta das artes marciais, que representa o mais alto nível de domínio.

No contexto do Ano Novo, vestir preto está ligado à força interior, ao mistério e à proteção simbólica. Não existe uma cor "certa" ou "errada", mas sim a vibração que você deseja atrair. O preto expressa uma intenção de poder, firmeza e sofisticação para os próximos meses.

Como usar preto na virada do ano?

Se você busca começar o ano com um toque de força e mistério, o preto é uma excelente opção. É possível incorporá-lo ao visual de diferentes maneiras, dependendo da sua intenção.

Um look totalmente preto é uma declaração de autoconfiança e refinamento. Peças únicas ou conjuntos criam um visual impactante e sofisticado, ideal para quem quer transmitir liderança ou um clima de introspecção. Para uma abordagem mais sutil, acessórios como bolsas, sapatos e joias pretas adicionam um toque de elegância e complementam qualquer produção.

Outra forma de usar a cor é combiná-la com outros tons para equilibrar energias. O preto com verde, por exemplo, une introspecção e harmonia. Já o preto com laranja é perfeito para quem busca aliar poder e ousadia, trazendo mais vitalidade ao visual.

Para quem deseja um 2026 de profundidade, maturidade emocional e foco, o preto é uma escolha certeira. Ele ajuda a criar um clima de seriedade e consciência sobre os próprios objetivos. No entanto, para quem atravessa momentos de tristeza, a recomendação é equilibrar o tom com cores mais leves, como o verde ou o laranja.

A escolha do preto para a virada pode, assim, representar o início de um ciclo com mais sofisticação, propósito e autoconfiança.

