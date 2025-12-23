Top 5 apps para te ajudar a cumprir as metas de Ano Novo em 2026

A virada do ano é o momento ideal para traçar novas metas, e a tecnologia pode ser a principal aliada para não deixar os planos no papel. Seja para organizar as finanças, começar uma rotina de exercícios ou criar o hábito da leitura, existem aplicativos que ajudam a transformar objetivos em realidade com apenas alguns cliques no celular.

Essas ferramentas funcionam como assistentes pessoais, oferecendo lembretes, monitorando o progresso e até conectando você a comunidades com os mesmos interesses. Com a ajuda certa, 2026 pode ser o ano em que suas resoluções finalmente saem da lista de desejos e se tornam parte do seu dia a dia. Confira cinco opções que podem impulsionar seus objetivos.

Leia Mais

Para organizar as finanças

Controlar os gastos é uma das metas mais comuns, e o Organizze é uma ferramenta robusta para isso. Disponível para iOS, Android e web, ele permite centralizar despesas e receitas, cadastrando contas bancárias e cartões de crédito para uma visão clara do fluxo financeiro. A plataforma, que opera em modelo freemium, também ajuda a criar orçamentos mensais por categoria, como alimentação e lazer, enviando alertas quando você se aproxima do limite estabelecido.

Para engajar nos exercícios

Se o objetivo é ter uma vida mais ativa, o Strava é um grande incentivo. Disponível para iOS e Android, o aplicativo registra corridas, pedaladas e dezenas de outras atividades físicas usando o GPS do celular. Além de acompanhar seu desempenho com métricas como distância e ritmo, ele funciona como uma rede social para atletas, onde é possível ver o progresso de amigos e participar de desafios coletivos. O app é gratuito, mas oferece uma assinatura paga para acesso a recursos avançados.

Para ler mais livros

Para quem deseja ampliar o repertório de leituras, o Skoob é uma plataforma brasileira completa e gratuita. Disponível para iOS, Android e em versão web, ele permite organizar uma estante virtual, marcando os livros que já leu, os que está lendo e os que pretende ler. O aplicativo também ajuda a definir metas anuais de leitura e a acompanhar seu avanço. Outros recursos interessantes incluem a possibilidade de trocar livros com outros usuários e ler resenhas da comunidade.

Para manter o foco

O aplicativo Forest usa uma abordagem de gamificação para ajudar a manter o foco. A proposta é simples: ao iniciar uma tarefa, você planta uma semente virtual em seu celular. Se sair do app, a árvore morre. Com o tempo, é possível construir uma floresta que simboliza seu esforço e dedicação. A ferramenta é ideal para quem quer diminuir o tempo nas redes sociais ou se dedicar a um projeto. O app é pago para iOS e possui uma versão gratuita com compras internas no Android.

Para cuidar da mente

Incorporar a meditação na rotina pode reduzir o estresse e a ansiedade, e o Headspace é um dos apps mais populares para isso. Disponível para iOS e Android, ele oferece centenas de meditações guiadas para diferentes momentos, desde sessões curtas para começar o dia até exercícios para dormir melhor. O serviço funciona por assinatura, mas oferece conteúdo introdutório gratuito para tornar a prática da atenção plena mais acessível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.