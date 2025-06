Pedra Ônix: Proteção, Estabilidade e Equilíbrio

Ônix na loja WeMystic A Pedra Ônix é a pedra da segurança nos relacionamentos, no lar e também no campo profissional. A Pedra Ônix é a pedra da segurança nos relacionamentos, no lar e também no campo profissional. Ver na Loja Online

O significado místico da pedra Ônix

Propriedades e benefícios da pedra Ônix

Como usar a pedra Ônix?

Ritual de proteção e purificação com a pedra Ônix

Curiosidades da pedra Ônix

possui cor preta intensa, normalmente brilhante e, por vezes, com pequenos veios brancos em paralelo. É uma pedra encontrada principalmente no Brasil, México e Argentina e possui diversas propriedades benéficas à nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Saiba mais sobre ela, como usar e onde encontrar para comprar! Depois de ler, você com certeza vai querer ter um exemplar.Ônix é a pedra da segurança. Ter essa pedra sempre por perto traz segurança nos relacionamentos, no lar e também no campo profissional. É possível perceber esse significado desde a antiguidade, pois essa pedra esteve sempre presente em gravuras de proteção e em túmulos de diversas culturas. Ela nos dá segurança também em aspectos emocionais, acalmando receios e tranquilizando o espírito. Considerada no mundo todo como uma pedra de poder e realização pessoal, suas vibrações canalizam as energias necessárias para que seu portador consiga atingir suas metas e se mantenha centrado, mesmo quando tudo parece dar errado. Além de proporcionar confiança, a Ônix nos permite ter vislumbres do futuro, nos auxiliando a receber orientações de mestres espirituais e equilibrando as energias Yin e Yang . Com isso, fortalece a saúde em seus mais diversos aspectos, uma vez que eleva a energia vital.A pedra Ônix age como uma forte esponja energética e consegue captar todas as vibrações maléficas que se aproximem da sua aura, transmutando-a em luz e te devolvendo essa energia em formato de amor e paz. Esse poder te dá mais autocontrole e coragem para superar desafios e medos, como vícios e dificuldade de evoluir na sua carreira por vergonha ou medo de não ser bom ou boa o suficiente. Assim como outras pedras de cor preta como a Turmalina e a Obsidiana , a Ônix tem o poder de absorver e transmutar energias negativas que, porventura, possam ter sido captadas pela sua aura. Algumas das energias em questão podem ser traduzidas em inveja ou mau-olhado, por exemplo. Uma vez que a Ônix bloqueia e absorve para si toda a nuvem cinzenta sobre aquele que a possui, permite que o indivíduo se sinta mais motivado a abandonar vícios e manias e a sair de estados melancólicos e deprimidos. Trazendo equilíbrio ao corpo e alma, essa é uma pedra que fornece segurança, coragem e vontade de viver. Aqueles que estão passando por processos de separação ou divórcio podem se beneficiar com essa pedra, que facilita a visualização e prosseguimento de novos caminhos na vida. Para o corpo físico, a Ônix auxilia na recuperação de problemas de pele, incluindo situações de queimadura de sol. Dá à pele melhor aparência, melhora a circulação sanguínea, a qualidade do sono e aguça os sentidos, principalmente a audição. De um modo geral, ela favorece o processo de cura de todas as doenças.Apesar de absorver o que há de ruim, a Ônix possui uma vibração positiva muito intensa, fazendo com que ela praticamente não acumule energias negativas. Entretanto, para garantir a pureza desse cristal, basta lavar sua Ônix em água corrente com um pouco de sal grosso ou sal marinho. Em seguida, recarregue as energias deixando sua pedra na luz do Sol por aproximadamente 1 hora. E para equilibrar a força espiritual, exponha-a à luz do luar por 4 horas. Agora sim você vai poder usar seu cristal com sua capacidade máxima. Quando utilizada em joias e acessórios pessoais, a Ônix atua como escudo protetor contra energias mal-intencionadas. Você também pode manter a pedra perto de você no dia-a-dia para obter esse efeito. Se deseja que essa proteção seja estendida a cômodos ou ambientes inteiros, basta colocar uma Ônix pendurada ou exposta nestes locais. Nesse caso, a energia negativa é transmutada em positiva.Tome um banho com sal grosso e arruda, despejando o conteúdo do pescoço para baixo, para fazer uma limpeza energética protetora. Escolha um ambiente calmo em que você não será interrompido e coloque para defumar esse local com um incenso de sálvia ou palo santo. Sente-se confortavelmente nesse ambiente com a coluna ereta, segure a sua pedra Ônix entre as mãos e feche os olhos. Respire profundamente por três vezes. Imagine agora que a cada respiração que você der, uma poeira negra está entrando na pedra nas suas mãos, ficando dourada. Ao inspirar imagine essa névoa dourada sendo devolvida para o seu corpo. Faça quantas respirações achar necessárias para limpar todo o seu corpo. Volte para a realidade respirando fundo mais três vezes. Abra os olhos devagar e utilize a pedra como seu amuleto pessoal.Ela é uma pedra que pode se conectar, limpar, energizar e desbloquear a qualquer chakra, mas principalmente ao primeiro, o chakra básico. No Feng Shui , recomenda-se que esta pedra esteja localizada na parte norte do ambiente. A Ônix está relacionada ao signo de Capricórnio. As profissões a que está conectada são algumas das que precisam de segurança e cuidados especiais, como policiais e executivos de altos cargos. E aí, tá esperando o quê? A sua Ônix está bem aqui!