Ranço: os perigos de nutrir desavenças

Ranço: o que é e suas origens

Os perigos do ranço

Como se livrar do ranço?

Cada dia mais, escutamos a seguinte palavra crescer no meio das pessoas a nossa volta. “Nossa, eu estou com umdaquela menina, não suporto mais ela!”. É geralmente vindo de pessoas que tiveram ou têm um contato muito curto e passageiro. “Ai, que ranço. Não quero mais ver aquela cara na minha frente!”. Mas de onde vem tanto “ranço”? E por que ele é tão prejudicial ao mundo e a nós mesmos?O ranço é uma palavra que veio do latim, significando “estragado” ou nomeando um processo de decomposição alimentar, e hoje está integrando em disparada o nosso vocabulário, nossas gírias, etc. Ele se dá como forma de sentimento e esse sentimento nasce quando aspectos ou características de uma certa pessoa não nos convém. Por exemplo, não gostamos da maneira com a qual ela come, como ela anda ou como ela se veste. Isto já pode dar vasão para que comecemos a ter ranço de tal pessoa. Às vezes, por um motivo tão bobo, começamos a ter ranço de alguém. Como uma pessoa que não suporta mais um conhecido porque ele tem um timbre de voz irritante ou porque ele tem uma opinião política diferente. Tudo isso é extremamente prejudicial e pode nos afetar de maneira horrenda.O ranço se torna perigoso para a nossa saúde mental e social quando começamos a senti-lo com certa frequência. Quando você nutre esse sentimento por alguém porque essa pessoa come de determinada maneira, você começa a espelhar este motivo em outras pessoas, aumentando ainda mais o seu ranço. O seu desgosto por tal motivo começa a crescer tanto que, independentemente de quem seja, se essa pessoa come de tal maneira, você já não consegue nem conversar com ela direito, criando inimizades e bloqueios mentais sem motivo aparente. Esta cadeia de desgostos e reprovações pode se estender tanto que, sem perceber, você vai começar a perder amigos, pois se torna uma pessoa muito seletiva e preconceituosa . Um ranço pode levar a um outro e depois, a milhares de outros.Se você sente que isto já está prejudicial e você se encontra cansado(a), pense: “Por que eu sinto nojo disso? Eu consigo conviver com isso por mais tempo do que imagino? Isso é algo tão reprovável como eu imagino ou apenas estou fabulando? Não existem coisas piores? Eu serei uma pessoa melhor se sinto ranço? Por que eu não tento amar o meu próximo, ignorando que ele tem defeitos ? No fim, todos nós não os temos?”