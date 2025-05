Já se sentiu culpado sem ter feito nada? Descubra 5 sinais de manipulação!

A sua autoestima que era inabalável sofre um duro golpe e, de repente, você passa a se sentir menos competente, menos inteligente. O manipulador quer que você esteja ligado a ele, numa situação de dependência. Ele faz com que você passe a duvidar da sua capacidade como se outra pessoa precisasse resolver suas tarefas. Esse tipo de manipulação pode ser bastante prejudicial para quem a sofre porque pode enfraquecer a pessoa que está sendo vítima do manipulador ao torná-la dependente para tomar qualquer tipo decisão.

Você sempre se considerou uma pessoa competente no trabalho , com capacidade de realizar muitas coisas não só no ponto de vista profissional, mas também na sua vida pessoal. Mas depois de conhecer uma pessoa ou passar a dar ouvidos para o que aquele familiar tinha a dizer, você começa a duvidar de sua capacidade.

Em uma discussão ou numa simples conversa com o manipulador, ela sente que o fato de determinada situação acontecer ou um sentimento desagradável surgir na relação, é por culpa dela. O manipulador assume o papel de vítima quando, na verdade, foi ele quem causou toda a situação. Então a pessoa que se sente culpada tenta de todas as formas ajudar esse manipulador para eliminar o peso da culpa.

“Sou obrigado(a) a fazer”

Um dos sinais de manipulação é usar a “falsa bondade” como técnica de convencimento. Se mostram muito prestativos e amigáveis, mas depois passam a cobrar os favores pelo que fizeram. A cada boa ação, uma expectativa de retorno é introduzida. Se o manipulado não retribuir o “favor”, é tratado como uma pessoa ingrata.

Esta é uma das formas mais comuns de manipulação. Vendedores costumam oferecer vantagens para a pessoa comprar um produto, por exemplo. Já no campo afetivo, o menor favor prestado já vem com a lembrança de que você está em dívida com a pessoa. Como esse tipo de manipulação explora uma norma social, que nos diz para retribuir favores, acabamos por ceder aos desejos do manipulador. Não há nada de errado em retribuir um favor genuíno. Estamos falando de falsos favores, que são feitos com a intenção de se conseguir outra coisa em troca.