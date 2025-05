Ritual de Ganesha: prosperidade, proteção e sabedoria

“Faz de tua conduta a tua religião” Textos hindus

Quem é Ganesha?

“Quando um homem tem força de vontade, os deuses dão uma ajuda” Ésquilo

Porque Ganesha tem uma cabeça de elefante?

Simbologia por trás desse deus

“Orar não é pedir. Orar é a respiração da alma” Gandhi

“Os Deuses ajudam aqueles que se ajudam a eles próprios” Esopo

Ritual de Ganesha: prosperidade, proteção e abertura de caminhos

O que você vai precisar para o Ritual de Ganesha:

Primeiro dia Prepare um pequeno Ganesha sobre algum suporte que deixe a imagem mais alta que as oferendas. Aos pés de Ganesha, coloque as flores, as moedas, os docinhos e o arroz e acenda um palito de ALEGRE-SE, POIS ESTA É A HORA DE GANESHA! O SENHOR DOS OBSTÁCULOS VEM LIBERADO PARA SEU FESTIVAL. COM A SUA AJUDA, EU SEREI BEM-SUCEDIDO. EU O SAÚDO, GANESHA! TODOS OS OBSTÁCULOS NA MINHA VIDA SERÃO REMOVIDOS! EU ME REGOZIJO EM SUA PRESENÇA, GANESHA. BOA SORTE E NOVOS COMEÇOS FLUEM PARA MIM. EU O EXULTO, GANESHA! EU ME REGOZIJO POR BOA SORTE E MUDANÇAS VINDOURAS Em seguida acenda as duas velas, mentalize Ganesha e diga a ele quais são os obstáculos que estão obstruindo o seu caminho para o sucesso. Concentre-se profundamente, com toda a sua atenção, e tente perceber o que a sua Ganesha mostrando um novo caminho a ser trilhado, novos rumos para sua vida. Então, escreva no papel o que você gostaria de ver realizado e, depois, ponha o papel embaixo da estatueta e repita: ALEGRE DEUS DA CRIATIVIDADE, AMADA E DILIGENTE DIVINDADE. PROSPERIDADE, PAZ, SUCESSO, EU PEÇO QUE COM ISSO ABENÇOA MINHA VIDA E MOVA A RODA DA VIDA, FAZENDO-ME SENTIR MUDANÇAS POSITIVAS. Faça novamente uma reverência, com as mãos na mesma posição. Apague as velas e deixe o incenso se consumir. Ofereça as balas e os doces aos familiares e amigos. Prepare um pequeno altar , enfeite-o com um paninho vermelho e coloquesobre algum suporte que deixe a imagem mais alta que as oferendas. Aos pés de Ganesha, coloque as flores, as moedas, os docinhos e o arroz e acenda um palito de incenso de sândalo . Faça uma reverência para a estatueta com as mãos e repita em voz alta:Em seguida acenda as duas velas, mentalize Ganesha e diga a ele quais são os obstáculos que estão obstruindo o seu caminho para o sucesso. Concentre-se profundamente, com toda a sua atenção, e tente perceber o que a sua intuição lhe diz. Examine se os obstáculos são reais ou se, inconscientemente, você mesmo os está criando ou se eles são fruto de algum engano mental. Nesse momento, é bem possível que alguma resposta ou orientação brote em seu coração. Émostrando um novo caminho a ser trilhado, novos rumos para sua vida. Então, escreva no papel o que você gostaria de ver realizado e, depois, ponha o papel embaixo da estatueta e repita:Faça novamente uma reverência, com as mãos na mesma posição. Apague as velas e deixe o incenso se consumir. Ofereça as balas e os doces aos familiares e amigos.

Segundo dia Renove o potinho com doces e balas. Acenda o incenso, faça reverência e a primeira prece. Acenda as velas, concentre-se em Ganesha e repita para ele quais os obstáculos que precisam ser removidos de seu caminho. Faça a segunda prece, seguida da reverência. Apague as velas e deixe o incenso se consumir. Ofereça doces e balas. Renove o potinho com doces e balas. Acenda o incenso, faça reverência e a primeira prece. Acenda as velas, concentre-se em Ganesha e repita para ele quais os obstáculos que precisam ser removidos de seu caminho. Faça a segunda prece, seguida da reverência. Apague as velas e deixe o incenso se consumir. Ofereça doces e balas.

Ritual de Ganesha - Terceiro dia Repita os itens do segundo dia, e deixe as velas queimarem até o fim e o incenso também. Depois, espalhe as flores e o arroz em um jardim, e ofereça os doces e as balas para familiares e amigos. Repita os itens do segundo dia, e deixe as velas queimarem até o fim e o incenso também. Depois, espalhe as flores e o arroz em um jardim, e ofereça os doces e as balas para familiares e amigos.

, o deus com cabeça de elefante, é uma das divindades mais cultuadas na Índia e também fora dela. É um removedor de obstáculos, senhor da sabedoria, do carma , da fortuna e da proteção. Fazer um ritual com oferendas paravai abrir muitas portas na sua vida! Tanto no aspecto afetivo, como profissional e financeiro pode te ajudar a conquistar muitas coisas.Ele também pode trazer respostas para aqueles problemas que parecem sem solução, mostrando saídas que você não estava conseguindo enxergar. O ritual dura três dias e é muito fácil de fazer. Se você precisa de ajuda, peça parae veja o que acontece!é um dos mais conhecidos e venerados deuses do hinduísmo , muito cultuado dentro e fora da Índia. Sua marca é uma cabeça de elefante e corpo de gente, com 4 braços. É também conhecido como senhor dos obstáculos e da boa fortuna. É o primeiro filho de Shiva e Parvati, irmão de Escanda, e o esposo de Buddhi (aprendizado) e Siddhi (realização). Quando a vida se complica, é aque reza o hindu. Ele é considerado removedor de obstáculos, que traz sucesso, fartura e prosperidade também é o mestre do intelecto e da sabedoria, então, quando a mente fica confusa é essa divindade que vem nos socorrer com as respostas. Ganesha também é o comandante dos exércitos celestiais, por isso está muito associado com força e proteção. É comum encontrar na porta dos templos e de muitas casas na Índia uma imagem de Ganesha, para que o ambiente seja próspero e fique sempre protegido da ação dos inimigos.A representação depode variar entre o amarelo e o vermelho, mas essa divindade é sempre retratada como uma enorme barriga, quatro braços, uma cabeça de elefante com uma única presa e montado em um rato. Para nós, ocidentais, o rato é um animal repugnante. Mas para um oriental hindu, ele tem um significado profundo e divino, talvez em função de Ganesha. De acordo com uma interpretação, o rato é o divino veículo de Ganesha, e ele representa sabedoria, talento e inteligência. Ao rato também está associada a clareza e investigação quando é necessário descobrir ou resolver algo acerca de um assunto difícil. Sendo o veículo do Senhor Ganesha, o rato nos ensina a estar sempre alerta e iluminar nosso eu interior com a luz do conhecimento.Sabemos que no hinduísmo há sempre histórias incríveis envolvendo todas as divindades. E Ganesha também tem seu conto! A mitologia conta, como já citado, que Ganesha é filho de Shiva . Uma dia, quando a esposa de Shiva, Parvati, estava se sentindo só, ela resolve criar um filho para lhe fazer companhia, Ganesha. Enquanto tomava banho, ela pediu que o filho não deixasse ninguém entrar em casa, porém, nesse dia, Shiva chegou mais cedo do que o esperado e brigou com o menino que o impedia de entrar na própria casa. Infelizmente, durante a briga Shiva acaba arrancando a cabeça de Ganesha com seu tridente. Parvati, quando vê seu filho decepado, fica inconsolável e explica a Shiva que ela mesma havia pedido ao menino que não permitisse a entrada de ninguém. Shiva então lhe dá de volta a vida, e, para isso, substitui sua cabeça com a do primeiro animal que aparece: um elefante.Vamos começar pela cabeça de elefante, o elemento que mais chama atenção nessa divindade. O elefante simboliza o contentamento, pois, sua face transmite uma paz e sua tromba remete ao discernimento e a uma vida adequada. As orelhas simbolizam o dharma e o dharma, ou seja, aquilo que é certo e errado, a dualidade da vida e das escolhas que fazemos. A tromba é força e suavidade, pois ela tanto pode levantar um troco de árvore muito pesado, como pode mover um floco de algodão. Juntando a tromba com as orelhas, temos o primeiro ensinamento através da simbologia da imagem dena vida, o tempo todo devemos conseguir distinguir entre o certo e o errado, não apenas nas grandes situações da vida mas também nos seus aspectos mais sutis.Na cabeça de elefante de Ganesha, há apenas um dente. E o dente que falta nos ensina a segunda lição: prontidão para se doar, ajudar ao próximo. A história diz que quando Vyasa precisava de um escritor para colocar os Vedas no papel, Ganesha foi o primeiro a levantar a mão. E Vyasa disse para ele “mas você não tem lápis ou caneta.” Ganesha então quebrou uma de suas presas e falou “problema resolvido!”. Outro elemento que nos chama atenção na imagem de Ganesha é que ele possui 4 braços. Na primeira mão, ele segura o dente quebrado. Na segunda e na terceira, carrega um ankusha (atiçador de elefantes) e um pasha (laço), que são ferramentas usadas para ajudar seus devotos. A quarta mão é o varada mudra, a mão que abençoa. Essa mão em varada mudra é comum a muitas imagens, pois simboliza a disponibilidade de Deus e o papel da devoção no crescimento do indivíduo. A barriga grande de Ganesha é o berço do Universo, já que é ele quem o criou e ele todo está dentro deSeu veículo, o rato, controla os pensamentos de todas as mentes. Ninguém realmente sabe qual será seu próximo pensamento, eles são dados pelo criador a cada instante. E o rato nos lembra disso, pois ele é como a mente que vai para lá e para cá, incansável. É Ganesha, enquanto criador de obstáculos e pai do Universo, quem coloca ou retira os obstáculos da vida das pessoas. É ele também quem regula os carmas e dá os resultados das ações para as pessoas.Como divindade da prosperidade , fazer o ritual depara destravar a fartura na sua vida vai ter um resultado incrível. Como também é essa divindade que comanda os exércitos celestes, se o caso exige proteção e cuidado, o ritual também vai ajudar a derramar sobre você a força de Ganesha. Se o que você precisa é remover obstáculos e abrir caminhos, esse ritual também será perfeito para você. O ritual dura 3 dias e pode ser feito quantas vezes você achar necessário.Uma estátua de Ganesha ou de um elefante, incenso de sândalo , um recipiente onde você possa colocar arroz cozido só na água (sem tempero algum), um pratinho com docinhos de coco e balas de mel (renovados todos os três dias), um pratinho com 9 moedas de qualquer valor, flores amarelas e vermelhas, 1 vela amarela, 1 vela vermelha, papel, lápis e um pedaço de tecido vermelho. Reunidos todos os ingredientes e elementos, você pode começar o ritual. Como ele dura três dias, você deve se programar para nos próximos dois dias realizar, na mesma hora, o que deve ser feito em cada dia.