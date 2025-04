Quem é o orixá Logun Edé? Conheça a sua história

Quem é o orixá Logun Edé?

Logun ô akofá!

A história do orixá Logun Edé

Oração ao orixá

Menino deus, Logunedé, senhor das brincadeiras e das alegrias constantes Menino deus das bênçãos da vida e da terra cintilante Menino deus do abebé e do ifá que sua atenção caia sobre mim Menino deus do ouro das pedras de arco-íris Menino deus do arco e da flecha que aponta o destino Menino deus da prosperidade Menino rei da bondade Menino deus guarda os meus passos Menino deus me acolha em seus braços Menino deus, senhor do mundo, senhor da esperança, guie os meus passos, sob seu manto amarelo e verde. Loci Loci Logum!

, além de filho de Oxóssi Oxum – deus da guerra e deusa da água —, é o orixá da riqueza e da fartura. Sendo a beleza uma das principais qualidades de seus pais, ele é considerado um dos mais bonitos orixás do Candomblé . Muitas das informações sobre o orixá Logun Edé vêm da sua paternidade, sendo conhecido um caçador habilidoso e príncipe soberbo.é conhecido por ser um excelente caçador, tanto na Umbanda quanto noSendo filho de Oxóssi com Oxum, dos quais herdou as características, ele é capaz de caçar em terra ou água. A paciência é uma virtude que ele sabe usar com sabedoria para alcançar o que deseja. Todos os olhares estão voltados para ele, com sua beleza que encanta. Logun Edé pode ser o dono da riqueza masculina, sendo respeitado por tal beleza que causa suspiros. É respeitado, amado e conhecido como príncipe das matas e dos rios. Tem ainda uma influência sobre tudo o que se pode usar como alimentação do homem, como plantas, peixes e animais em geral. É um ser equilibrado e enriquecido com a paciência de um pescador e a esperteza de um caçador. O dia da semana do Logun Edé é a quinta-feira e as suas principais cores são o azul-turquesa e amarelo-ouro. O orixá tem como símbolo a balança, o ofá, abebè e o cavalo-marinho. Os seus elementos são terra (floresta) e a água (de rios e cachoeiras). O orixá Logun Odé tem sob o seu domínio a riqueza, fartura e a beleza . Por fim, a sua saudação, mais usada quando vamos saudar o orixá, é: Ogum lutavam constantemente pela admiração dos outros e, por isso, por tanta vaidade, não conseguiram manter a convivência e a luta de egos, acabando por se separarem. Assim sendo, o filho Logun Edé deveria viver seis meses nas águas dos rios com Oxum e seis meses nas matas com seu pai Oxóssi. As principais naturezas de seus domínios foram devidamente repassadas a Logun, que deve ser o rico, poderoso e belo. No entanto, há características do orixá Logun Edé que não pertencem nem a Oxum nem a Oxóssi. Na verdade, ele reúne o arquétipo de ambos, mas de forma superficial. A superficialidade é a marca dos filhos de Logun Edé, porque eles, ao contrário dos filhos de Oxóssi e de Oxum não têm certeza do que são nem do que querem.