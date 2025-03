As polêmicas e simbologias de Ophiuchus: O 13º signo do Zodíaco

A introdução de Ophiuchus

A astrologia que possibilitou a definição de Zodíaco nos deu alguns nomes bastante conhecidos e creditados: como constelações responsáveis por exercer influências sobre a vida e personalidade individual, de acordo com o dia e o horário do nascimento. Segmentadas em um total de 12 signos e 12 Casas Zodiacais, cada signo é correspondente por um mês do ano onde, segundo essa organização, o Sol iria de Escorpião a Sagitário. Mas você já ouviu falar doAlguns astrólogos ainda defendem a inclusão de um 13º signo do Zodíaco, o, ou Serpentário como é mais conhecido; o que tem gerado certa confusão e polêmica entre os estudiosos e indivíduos que cresceram sob um signo e agora se veem pertencentes à outra constelação. Na realidade, ela não é uma constelação recém descoberta e também não é como se o Zodíaco estivesse defasado, ela é uma conhecida dos astrólogos desde tempos antigos e possui sua história atrelada à mitologia grega. Ophiuchus seria filho de Apolo e portador de um grande poder de cura, capaz até mesmo de ressuscitar os mortos; o que teria causado problemas com Hades. Hades então teria convencido Zeus a matar Ophiuchus com um raio, levando-o aos céus como constelação após sua morte. Mesmo assim, muitos astrônomos defendem a não inclusão de Ophiuchus no Zodíaco, pois o Sol descansa sobre essa constelação por apenas 19 dias, o que não seria o suficiente para entrar no ciclo Zodiacal.Caso Ophiuchus fosse incluído como um 13º signo do Zodíaco, haveria uma redefinição de todos os outros 12 signos. Para exemplificar essa nova distribuição, vamos mostrar como possivelmente seriam as novas datas.19 abril – 13 maio14 maio – 19 junho20 junho – 20 julho21 julho – 9 agosto10 agosto – 15 setembro16 setembro – 30 outubro31 outubro – 22 novembro23 novembro – 29 novembro18 dezembro – 18 janeiro19 janeiro – 15 fevereiro16 fevereiro – 11 março12 março – 18 abrilAs pessoas que teriam nascido sob a influência de Ophiuchus seriam detentoras de grande boa sorte e em muitos casos possuiriam objetivos bastante elevados. Os regidos pelo Serpentário seriam propensos à vivenciar situações de premonições muito claras em seus sonhos, possuindo ainda a chance de conquistar uma fama póstuma. Seriam os regidos por Ophiuchus indivíduos ávidos por sabedoria e posições de comando o que, apesar de torna-los a menina dos olhos para muitos, reúne uma série de inimigos ocultos. Eles se dão muito bem em profissões como médicos, assessores fiscais e arquitetos.