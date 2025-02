Mercúrio em Peixes 2025: intuição em alta, mas cuidado com as ilusões!

O que significa Mercúrio em Peixes?

Como esse trânsito vai nos impactar?

1. Criatividade em alta

2. Sensibilidade afetada

3. Confusão e falhas na comunicação

4. Espiritualidade e sonhos potencializados

Dicas para aproveitar Mercúrio em Peixes ao máximo

Um mergulho no mundo dos sentidos

No dia 14 de fevereiro de 2025, às 9h07,troca seu traje racional e mergulha nas águas sonhadoras deste signo, onde permanecerá até o dia 3 de março, às 06h04, quando ingressará em Áries. Esse movimento astrológico chega em um momento muito especial: estamos na temporada de Aquário , prestes a receber o Sol em Peixes no dia 18, e ainda sob a influência da Lua Cheia . Mercúrio em Peixes traz uma energia única, dissolvendo as fronteiras da mente e nos convidando a deixar o raciocínio lógico um pouquinho de lado para abrir espaço à intuição, ao sentir e ao sonhar. Mas o que isso significa na prática? Vamos entender melhor essa energia e os impactos desse trânsito poderoso!Mercúrio rege a comunicação, o raciocínio, os processos mentais e o aprendizado. Em Peixes , um signo de água, regido por Netuno, esse planeta se sente como um viajante em terras desconhecidas. A mente lógica e estruturada de Mercúrio se dissolve no oceano pisciano, tornando a comunicação mais sensível, simbólica e, às vezes, um tanto nebulosa. Aqui, a razão perde um pouco de força, dando espaço para insights poderosos, mensagens do inconsciente e uma expressão mais poética. Se por um lado essa fase favorece a criatividade e a espiritualidade, por outro pode trazer confusão mental, distração e dificuldade para lidar com informações objetivas.Mercúrio em Peixes pode ser um verdadeiro banho de inspiração, mas também um convite ao escapismo. Veja o que esperar desse período:Se você trabalha com arte, escrita, música ou qualquer forma de expressão criativa, prepare-se para um boom de ideias! Esse é o momento ideal para explorar novas formas de contar histórias, criar conteúdos envolventes e deixar sua intuição guiar o processo criativo.As palavras ganham um tom mais emotivo e empático. Podemos nos sentir mais conectados com os outros, mas também mais vulneráveis a energias externas. É um período favorável para desenvolver a empatia , mas cuidado para não absorver as emoções alheias como se fossem suas. Mercúrio em Peixes pode gerar mal-entendidos, esquecimento e falta de clareza. Antes de mandar aquela mensagem importante ou tomar uma decisão baseada em informações vagas, revise tudo com atenção. Se algo parecer nebuloso, espere um pouco antes de tirar conclusões.Esse é um excelente período para meditação, estudos espirituais e desenvolvimento da intuição. Os sonhos podem estar mais vívidos e carregados de mensagens simbólicas. Se ainda não tem um caderno de sonhos , essa é a hora de começar um!? Escreva, desenhe e crie! Expresse suas emoções através da arte. ? Pratique o silêncio e a escuta atenta. Nem tudo precisa ser dito imediatamente. ? Fortaleça seus limites energéticos. Proteja-se de influências externas que podem confundir seu mental. ? Tenha cuidado com fake news e fofocas. Peixes pode nublar a verdade, então cheque bem as informações antes de espalhá-las. ? Aproveite para se conectar com sua intuição. Pratique meditação , tarot, astrologia e outras ferramentas esotéricas.Mercúrio em Peixes nos convida a trocar a lógica pela percepção, a razão pela emoção. Durante esse período, permita-se sonhar, criar e sentir com profundidade, mas sem perder completamente o contato com a realidade. A boa notícia? Esse turbilhão emocional e criativo dá lugar a uma comunicação mais direta e ousada quando Mercúrio entrar em Áries no dia 3 de março. Até lá, aproveite essa onda de inspiração e sensibilidade! Quem sabe quantas ideias geniais podem surgir nesse oceano de possibilidades? E você, como sente a chegada de Mercúrio em Peixes?

Imagem de freepik