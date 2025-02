Oração de Iemanjá para o amor: um ritual de fé e conexão

Poderosa Oração de Iemanjá para o amor

Bijuterias, como colares ou contas nas cores azul e branco;

Velas brancas ou amarelas;

Frutas frescas;

Mel.

“Iemanjá, minha mãe e rainha, peço que envolva (iniciais da pessoa) em sua energia amorosa, fazendo com que sua mente e coração se voltem para mim. Que ele/ela sinta uma vontade sincera de se conectar comigo, buscando minha presença com carinho e verdade. Que (____) encontre clareza e paz ao pensar em mim, e que nossos caminhos se aproximem de forma harmoniosa e justa. Minha mãe Iemanjá, grata por sua proteção e pela força do seu amor. Que assim seja, e assim será.”

Um pouco mais sobre Iemanjá

é uma prática poderosa e reverente, que pode ajudar a harmonizar relacionamentos ou atrair amor para a vida de quem a realiza com fé e respeito. Se você enfrentou conflitos no relacionamento e acredita que não há mais solução, ou deseja fortalecer o vínculo amoroso, essa oração pode trazer conforto e orientação. Iemanjá , orixá de origem africana, é considerada a mãe das águas e está associada à energia do mar, ao acolhimento, à justiça e ao amor.Antes de realizar sua oração, é importante preparar um ambiente acolhedor, com um pequeno altar dedicado a Iemanjá. Isso demonstra respeito e intenção ao se conectar com sua energia. No altar, você pode incluir elementos que representam o orixá, como:Após montar o altar, recite com fé a oração abaixo por três noites consecutivas. O ideal é que o momento seja acompanhado de silêncio e reflexão.Antes de realizar qualquer prática devocional, é importante compreender a grandeza desse orixá . Iemanjá, também chamada deno Brasil, é a mãe das águas doces e salgadas, associada à fertilidade, à proteção e à família. Entre os orixás mais antigos, Iemanjá é descrita como filha de, sendo honrada como a protetora das águas e das pessoas que vivem próximas a elas. No Brasil, Iemanjá é celebrada em diversas festas tradicionais, especialmente, quando milhares de devotos vestem branco e oferecem flores, perfumes e presentes ao mar. A maior celebração ocorre na Bahia, no bairro do Rio Vermelho, onde os praticantes caminham até a foz para deixar suas oferendas e agradecer à rainha do mar. Vale lembrar que Iemanjá também é parte do sincretismo religioso, que surgiu durante o período colonial, quando os povos africanos relacionaram suas divindades aos santos católicos para preservar suas tradições. Por isso, em algumas regiões, Iemanjá é associada a Nossa Senhora dos Navegantes e Maria, mãe de Jesus.