Oração de Natal: preces poderosas para orar com a família

Orações de Natal - a força da união da família

“Quero eu Senhor, neste Natal enfeitar todas as arvores do mundo com frutos que alimentem a todos os que têm fome. Quero eu Senhor, neste Natal construir uma manjedoura para cada desabrigado. Quero eu Senhor, neste Natal me tornar uma estrela para orientar os Reis Magos da Paz para cessarem de imediato as violências entre meus irmãos. Quero eu Senhor, neste Natal ter o coração grande e a alma pura para abrigar os que concordam e principalmente os que de mim discordam. Quero eu Senhor, neste Natal poder presentear o mundo me tornando um ser humano menos egoísta e com mais humildade para pedir menos para mim e contribuir mais para meu semelhante. Quero eu Senhor, neste Natal agradecer-te por tantas bênçãos, em especial, aquelas que vieram em forma de sofrimento e com o passar do tempo tem construído em meu peito o abrigo seguro de onde nasce a Fé. Amém”

Oração de Natal para agradecimento

“Neste Natal uma oração para fortalecer aquilo que essa data mais representa. Quero eu Senhor, neste Natal agradecer-te por tantas bênçãos, em especial, aquelas (citar bênçãos conseguidas no ano). Dá-nos força e ternura para sermos pessoas úteis que lutem por um Mundo onde haja dias bons e muitas coisas boas como está em que quiseste nascer entre nós. Senhor, tu serás bem-vindo a esta casa, até que um dia nós possamos nos reunir na tua.

Oração de Natal pelos irmãos aflitos e sofredores

“Senhor, nesta Noite Santa, depositamos diante de Tua manjedoura todos os sonhos, todas as lágrimas e esperanças contidos em nossos corações. Pedimos por aqueles que choram sem ter quem lhes enxugue uma lágrima. Por aqueles que gemem sem ter quem escute seu clamor. Suplicamos por aqueles que Te buscam sem saber ao certo onde Te encontrar. Para tantos que gritam paz, quando nada mais podem gritar. Abençoa, Jesus-Menino, cada pessoa do planeta Terra colocando em seu coração um pouco da luz eterna que vieste acender na noite escura de nossa fé. Fica conosco, Senhor! Assim seja!”

Por que é importante orar na ceia de Natal?

É através da oração que estabelecemos uma conexão com Jesus Cristo. É um período de agradecer, louvar e pedir por bênçãos. As palavras colocadas uma depois da outra não têm qualquer poder se não forem oradas com fé. Mas com fé e intenção eles chegam até os seus, e então podem mover montanhas. Especialmente no Natal, que é quando estamos com o coração mais aberto, com vontade de estar perto das pessoas que amamos, Cristo ilumina a todos trazendo-os para perto de si. Por isso, é o melhor momento para aproximar a sua família de Deus e fortalecer a união familiar.