Dia 30/12, seremos agraciados com a última Lua Nova do ano. É a segunda lunação na fase Nova no mês de Dezembro, o que pode ser considerada também “a Lua Negra”. Dessa vez no signo de Capricórnio, estaremos com a energia pronta para novos inícios na virada para 2025. Saiba mais como se preparar para esse momento.

Lua Negra e seu significado

A Lua Nova (Lua Negra de Dezembro) é um dos momentos mais significativos do ciclo lunar. Ela ocorre quando a Lua está alinhada entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível no céu. Astrologicamente, essa fase representa um período de renovação, introspecção e novos começos. Essa Lua é como uma folha em branco: é o momento perfeito para plantar sementes — seja em termos de intenções, projetos ou mudanças pessoais. Representa o início de um novo ciclo lunar, carregado de potencial.

Relação com novos começos

A Lua Negra é associada a novos começos porque marca um ponto de partida no ciclo lunar. Assim como a agricultura depende do plantio das sementes para colher frutos, a astrologia vê essa lunação como um momento para "plantar" intenções que poderão ser colhidas ao longo do ciclo.

Lua em Capricórnio

No dia 30, a Lua Negra acontece em Capricórnio, um signo do Elemento Terra extremamente pragmático, mas fértil, estável e seguro. Capricórnio é um signo focado em resultados e realizações concretas. A Lua Negra nesse signo é ideal para começar projetos que exijam planejamento cuidadoso e visão de longo prazo. É um momento para traçar metas sólidas e estruturadas. A energia capricorniana incentiva a responsabilidade e o comprometimento com os objetivos. Essa Lua Nova ajuda a alinhar intenções com ações práticas, favorecendo passos consistentes para alcançar o que se deseja.

Capricórnio rege a carreira, o status e o reconhecimento público. É um período para refletir sobre a vida profissional, estabelecer novas estratégias e dar os primeiros passos para consolidar posições de liderança ou alcançar estabilidade financeira.

Rituais para Lua Negra em Capricórnio com foco em 2025

Para manifestar um 2025 de acordo com o que deseja, é essencial se manter conectado com o poder do Elemento Terra. Para isso, confira rituais que você pode fazer para atrair o que deseja no ano novo:

Ritual de para conquistar seus objetivos

Você vai precisar de papel, caneta, uma pedra ligada ao elemento Terra (ex.: ônix ou jaspe vermelho). Sente-se em um espaço tranquilo, preferencialmente na natureza ou com plantas ao redor.

Escreva três metas a longo prazo relacionadas a trabalho, estabilidade ou crescimento pessoal. Para cada meta, anote três ações práticas que você pode realizar nos próximos 30 dias para avançar. Segure a pedra escolhida, visualize suas intenções sendo "plantadas" na terra e diga: "Com disciplina e determinação, eu planto as sementes do meu futuro". Mantenha a pedra no seu local de trabalho ou em um espaço sagrado como lembrete do seu compromisso.

Manifestação com conexão da natureza

Caminhe descalço na terra ou na grama para sentir a energia do solo.

Feche os olhos, respire profundamente e visualize raízes saindo dos seus pés e se conectando ao centro da Terra. Afirme: "Eu sou sustentado pela Terra. Com paciência e foco, construo meu futuro com segurança". Ao terminar, agradeça à natureza e leve um momento de calma e reflexão para o restante do dia.

Ritual de abundância

Para esse ritual, tenha em mãos cristais como pirita ou citrino, folhas de louro, um prato de cerâmica ou madeira, vela marrom ou verde. Escreva sua intenção de prosperidade e estabilidade em uma folha de louro.

Coloque a folha no prato junto com os cristais. Acenda a vela, visualizando suas metas sendo alcançadas com esforço e dedicação. Deixe a vela queimar até o fim (sempre com segurança). Guarde o cristal em sua bolsa ou mesa de trabalho como amuleto.

Ritual de limpeza e recomeço

Você vai precisar de sal grosso, um balde de água, uma vela branca. Limpe energeticamente sua casa misturando sal grosso com água e passando nos cantos dos cômodos.

Enquanto limpa, mentalize a remoção de bloqueios ou obstáculos que impedem seu progresso. Acenda a vela branca ao final, agradecendo pela energia renovada e firme.

Datas importantes

A Lua Nova ou Negra é um importante momento para darmos início a projetos e ideias a médio e longo prazo. Por isso, atente-se à data de 12 de Junho de 2025, que é onde a Lua estará na fase Cheia, também em Capricórnio - essa lunação simboliza colheitas e frutos semeados, sendo um importante momento de ver suas manifestações concretizadas.