Olho Grego na Decoração para Sorte e Proteção no Lar

Como utilizar o Olho Grego na Decoração

Benefícios do Olho Grego na Decoração

Cuidados especiais na Decoração

Quando não estiver usando, guarde o seu acessório em uma caixa de madeira ou um saquinho de tecido, longe de outras pedras para não danificá-lo e descarregá-lo (a não ser que seja uma drusa de cristal ou uma ametista).

Para recarregá-las energeticamente, coloque-as sob a luz do Sol por duas horas ou para tomar um banho de lua durante a noite, de preferência na Lua Cheia, durante uma noite inteira ou no mínimo 4 horas.

O uso dona decoração do seu lar traz um símbolo poderoso, considerado há milênios como um forte amuleto contra o mal por diferentes culturas, inclusive a grega, de onde se origina o seu nome. A sua cor azul neutraliza a negatividade do mau-olhado e outros tipos de vibrações pesadas. Seus poderes de bloquear as energias negativas e afastar sentimentos como a inveja e o olho gordo são reconhecidos no mundo todo e quando utilizados na decoração, protegem o nosso lar e quem nele se encontraVocê pode pendurar o seupara Pendurar no batente da porta de entrada da sua casa. Alguns objetos vêm como uma ventosa, como no caso da, que além de adicionar o poder de proteção da ferradura à peça, vem com essa ventosa que pode auxiliar a fixar o objeto em uma janela, para que ele fique sempre se recarregando com a luz do sol e da lua. Antes de pendurá-lo faça uma limpeza energética no seu objeto defumando-o com a fumaça de um Incenso para Purificação ou do seu incenso preferido.deixa entrar somente boas vibrações e oferece proteção contra tudo o que for negativo. Ele age como um escudo que bloqueia as energias negativas nas nossas vidas, afastando a inveja e o mau-olhado. Ele é utilizado por muitas culturas para proteger os lares e quem neles habitam, absorvendo as energias negativas e deixando passar somente as positivas. Ele é tão poderoso que pode se quebrar se absorver muita carga do mal. Se isso acontecer, troque o seu objeto e aproveite para fazer uma purificação mais intensa no seu lar, defumando todos os seus cômodos com Incenso para Purificação e deixando um Cristal de Quartzo nos principais cômodos.