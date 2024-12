Oxum na Umbanda: A Orixá Rainha do Amor

Quem é Oxum na Umbanda e Candomblé? Oxum é filha de Iemanjá e Oxalá, dois grandes orixás. Seu nome tem origem no rio Osun, localizado na região de Iorubalândia, na Nigéria, onde seu culto é tradicionalmente praticado. Na Umbanda e no Candomblé, Oxum é frequentemente associada às águas doces, onde seu poder é mais forte. Orixá da sensibilidade e emoção, ela é representada com vestes azuis e douradas e carregando um abebé (espelho de mão) e um ofá (arco e flecha), ambos dourados. Seu comportamento é delicado, mas marcante: ao incorporar, costuma derramar lágrimas que simbolizam sua empatia e profunda conexão com o mundo emocional. Oxum foi uma das esposas de Xangô, junto com Iansã e Obá. Sua relação com Obá é marcada por histórias de rivalidade. Dizem que, certa vez, Oxum teria convencido Obá a cortar sua própria orelha, o que causou um embate entre as duas.

Características dos filhos de Oxum

Vaidade e elegância : amam espelhos, joias e roupas bonitas. Cuidam com zelo de sua aparência, sendo conhecidos por sua beleza e charme inatos.

: amam espelhos, joias e roupas bonitas. Cuidam com zelo de sua aparência, sendo conhecidos por sua beleza e charme inatos. Carisma e discrição : apesar de encantadores, são reservados e preferem evitar situações que possam causar escândalos ou chocar a sociedade.

: apesar de encantadores, são reservados e preferem evitar situações que possam causar escândalos ou chocar a sociedade. Ambição e estratégia : têm objetivos claros e são excelentes estrategistas. Buscam não apenas a prosperidade financeira, mas também reconhecimento social.

: têm objetivos claros e são excelentes estrategistas. Buscam não apenas a prosperidade financeira, mas também reconhecimento social. Força interior : apesar de aparentarem doçura, são resilientes e determinados.

: apesar de aparentarem doçura, são resilientes e determinados. Sociabilidade : gostam de eventos e festas que proporcionem prazer e prestígio.

: gostam de eventos e festas que proporcionem prazer e prestígio. Vida amorosa intensa : são passionais, mas discretos em suas relações. Valorizam o amor próprio e evitam insistir em amores não correspondidos.

: são passionais, mas discretos em suas relações. Valorizam o amor próprio e evitam insistir em amores não correspondidos. Espiritualidade aflorada: possuem uma conexão espiritual forte, sendo intuitivos e sensíveis às energias ao seu redor.

O culto ao Orixá Oxum

Oxum é um dos orixás mais venerados nas religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé . Conhecida como, ela rege os rios, cachoeiras e nascentes, sendo também a divindade da prosperidade , riqueza, amor e beleza. Por seu papel na fertilidade, é chamada dee frequentemente invocada por mulheres que desejam engravidar ou buscam proteção durante a gestação. Além disso, muitos devotos recorrem a Oxum em busca de equilíbrio financeiro e soluções para questões amorosas.Os filhos de Oxum são conhecidos por sua sensibilidade e emoção. Agem mais com o coração do que com a razão, o que os torna extremamente carismáticos. Veja algumas das principais características:O principal dia da semana para cultuar oé o sábado. Seu dia de comemoração anual é 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição . Oxum é sincretizada na Igreja Católica comMas, também tem sincretização com outras Nossas Senhoras, como Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora dos Prazeres. Nossa Senhora da Conceição é a santa da maternidade, por isso o sincretismo com o Orixá Oxum. Oxum possui uma festividade anual na cidade de Osogbo, Nigéria. Ela acontece no Templo de Oxum, que é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2005. O Templo fica no Bosque Sagrado de Osun-Osogbo, às margens do rio Osun. As cores do Orixá Oxum são ouro, amarelo, azul claro e rosa. As velas para Oxum devem ser brancas, rosas ou azuis clara. Suas oferendas são espelhos, bonecas, rosas e palmas amarelas. Sua saudação é “Ora Yêyê Ô! ”.