O Portal 12/12 é uma data especial no calendário energético e espiritual, celebrada anualmente em 12 de dezembro. Em 2024, sua energia ganha ainda mais destaque, sendo um ponto de reflexão e alinhamento para encerrarmos o ano com consciência e preparo para o novo ciclo. A seguir, entenda as energias que estarão presentes nesta data! Aproveite e coloque em prática alguns rituais alinhados ao período de fechamento de ciclos, sabendo o que não é aconselhável fazer nesta data poderosa. Vamos começar?

O que é o Portal 12/12?

O Portal 12/12 é considerado uma abertura energética, um momento em que as energias universais estão mais alinhadas para expansão da consciência, cura e transformação. O número 12 simboliza completude, equilíbrio e o encerramento de um ciclo — características que se conectam ao encerramento do ano.

Em 2024, o Portal 12/12 é um convite para:

Reflexão interna: revisar o que foi vivido no ano e aprender com os desafios e conquistas.

revisar o que foi vivido no ano e aprender com os desafios e conquistas. Encerramento de ciclos: soltar o que não serve mais e preparar-se para o novo.

soltar o que não serve mais e preparar-se para o novo. Manifestação consciente: visualizar o que se deseja construir no próximo ano.

Energias do Portal 12/12 em 2024

As energias deste portal são marcadas por três pilares principais:

Conexão espiritual: um momento propício para meditação e introspecção, favorecendo o contato com o seu Eu Superior.

um momento propício para meditação e introspecção, favorecendo o contato com o seu Eu Superior. Renovação emocional: um chamado para limpar mágoas, ressentimentos e energias estagnadas que impedem o progresso.

um chamado para limpar mágoas, ressentimentos e energias estagnadas que impedem o progresso. Propósito e alinhamento: reavaliar suas metas e garantir que elas estejam em harmonia com sua verdadeira essência.

Com o Portal 12/12 ocorrendo no último mês do ano, ele também amplifica a necessidade de fechar ciclos inacabados e preparar o terreno para um novo capítulo.

Rituais para encerrar ciclos e se renovar para 2025!

Aproveite o portal 12/12 ou até mesmo o dia 29 de dezembro (que nos proporcionará um último portal associado) para realizar os seguintes rituais:

1. Meditação para Limpeza Energética

Encontre um local tranquilo e sente-se confortavelmente.

Visualize uma luz dourada envolvendo seu corpo, dissolvendo bloqueios e energias pesadas.

Afirme: "Eu libero tudo o que não me serve mais e acolho as novas possibilidades que o universo tem para mim."

2. Escreva uma Carta de Despedida

Escreva sobre situações, hábitos ou emoções que você deseja deixar para trás.

Agradeça pelo aprendizado que cada experiência trouxe.

Queime a carta em um local seguro, simbolizando o encerramento e a transmutação.

3. Ritual com Velas

Acenda uma vela branca (purificação) e uma vela dourada (prosperidade e novos começos).

Enquanto observa as chamas, mentalize gratidão pelo ano que passou e visualize suas intenções para 2025.

4. Organize Seu Espaço

Limpar e reorganizar sua casa simboliza o ato de deixar o velho para abrir espaço para o novo.

Doe ou descarte itens que você não usa mais.

5. Conexão com a Natureza

Se possível, passe um tempo ao ar livre, absorvendo a energia revitalizante da natureza.

Realize uma prática de grounding (conexão com a terra) para liberar tensões acumuladas.

O que evitar durante o Portal 12/12?

Evite atitudes impulsivas ou decisões importantes: o foco deve ser na introspecção e clareza, não na ação imediata.

Não se sobrecarregue com tarefas: reserve um tempo para si mesmo e evite distrações desnecessárias.

Evite alimentar pensamentos negativos: esta data pede por liberação e abertura, não por resistência ou negatividade.

Não negligencie rituais: aproveitar as energias do portal depende de sua intenção e dedicação.

Aproveitando a energia do encerramento de 2024

O Portal 12/12 em 2024 é uma oportunidade para fechar ciclos com gratidão e criar espaço para novas possibilidades no próximo ano. Seja intencional ao refletir sobre o que você deseja deixar para trás e o que almeja trazer para a sua vida em 2025.

Ao adotar práticas simples e poderosas, você estará sintonizado com a energia do universo e preparado para entrar no próximo ciclo com clareza, propósito e leveza.

Que o Portal 12/12 traga paz, renovação e inspiração para o seu caminho!