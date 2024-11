Fases da Lua em Dezembro de 2024

Fases da Lua em dezembro: Lua Minguante em Libra

Marcado por grandes transformações no clima cósmico, dezembro nos revela uma Lua Minguante no dia 22. Ainda que essa fase lunar sugira o recolhimento, você se sentirá na necessidade de fazer algo para mudar determinado aspecto da sua vida — especialmente diante de toda essa energia de renovação trazida pelo momento da virada. Um relacionamento , hábito, emprego ou estilo de vida pode estar lhe incomodando ou trazendo mais contras que prós. Ainda não é hora de tomar nenhuma atitude quanto a isso, mas você pode trabalhar nos bastidores até chegar o momento de agir. Quando a Lua está na fase Minguante no equilibrado signo de Libra, podemos esperar uma energia de reflexão sobre relacionamentos e harmonia, propícia para avaliar as parcerias em nossas vidas e buscar um maior equilíbrio emocional. É um momento prático para avaliar compromissos e fazer ajustes que promovam a paz interior. Resolva conflitos e pendências de maneira diplomática e concentre-se em encontrar soluções que sejam benéficas para todas as partes envolvidas. Reflita sobre as suas necessidades e como elas se encaixam nas relações. Além disso, a Lua Minguante em Libra é uma oportunidade prática para liberar padrões que não estão mais alinhados com o seu bem-estar. É um momento para deixar ir o que não está contribuindo para a sua felicidade e buscar uma maior tranquilidade emocional.