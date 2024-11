O horóscopo mensal de dezembro de 2024 chega com uma oportunidade grandiosa para colocarmos as coisas nos trilhos antes que o calendário mude. Mas, por mais que a sensação de tempo se esgotando alcance nossa mente, é importante lembrar que as coisas acontecem no tempo que precisam acontecer… e os astros garantem bons caminhos para isso.

Horóscopo mensal de dezembro de 2024

Logo no dia 1º, a Lua Nova em Sagitário traz uma combinação poderosa de energia expansiva e otimismo, elementos que podem ter andado em baixa nos últimos tempos. Esse momento promete agitar o mês com reviravoltas significativas. Já no dia 6, Marte fica retrógrado em Leão coloca à prova nossa paciência, nos convidando a refletir sobre onde realmente vale a pena investir nossa energia e foco. Esse olhar fica mais latente para a nossa vida individual, que traz mais clareza sobre o que estamos deixando de fazer por nós em benefício do outro.

No dia 7, a entrada de Vênus em Aquário, em conexão com Plutão, pode trazer mudanças inesperadas nos relacionamentos. Casais com problemas antigos podem decidir encerrar ciclos, enquanto os solteiros podem se surpreender com novas paixões. As possibilidades estão todas abertas! Ainda no dia 7, Netuno em Peixes encerra seu movimento retrógrado, trazendo uma dose de realidade e pragmatismo para nossas vidas.

No dia 15, com o fim do último Mercúrio Retrógrado do ano e uma Lua Cheia em Gêmeos, questões ligadas à comunicação, documentos jurídicos, contratos e trabalho começam a destravar. Já no dia 22, o Sol ingressa em Capricórnio, trazendo um tom mais sério e focado em estabilidade e segurança, mas com um poder muito maior de decisão, já que as energias voltadas para as decisões mais sérias da vida dão o ar da graça. Tudo que acontece de forma oscilante tende a ruir neste período. Por isso, atenção com suas estruturas.

E ainda tem mais! No dia 24, véspera de Natal, um aspecto tenso entre Júpiter e Saturno (os mesmos planetas que simbolizam a Estrela de Belém) poderá impulsionar decisões marcantes e transformadoras em busca de equilíbrio e solidez. Fique atento: algo grandioso pode estar à espreita, capaz de mexer com a nossa vida no geral. Confira agora as previsões do horóscopo mensal para o seu signo!

Áries

A Lua Nova traz abre portas para o seu desenvolvimento profissional. Na metade do mês, questões emocionais encontram maior leveza e resolução. Com o término de Mercúrio retrógrado e o Sol iluminando sua vida profissional, você se sente preparado para uma entrega maior com seus objetivos a médio e longo prazo.

Touro

Este mês promete trazer oportunidades promissoras e cheias de potencial, especialmente com a chegada da Lua Nova que abre possibilidades. Vênus ingressa no ponto mais alto do seu Mapa, formando uma conexão poderosa com Plutão, indicando a chance de iniciar um ciclo transformador e intenso. Além disso, viagens e aprendizados serão fontes de renovação e energia para você.

Gêmeos

Logo na primeira semana de Dezembro, Marte entra em movimento retrógrado no setor de comunicação e estudos, pedindo paciência para evitar irritações com detalhes. Com o término de Mercúrio Retrógrado no dia 15, questões pendentes em parcerias e relacionamentos podem finalmente avançar. A Lua Cheia no seu signo trará mudanças significativas, impulsionando e direcionando caminhos.

Câncer

Dezembro traz uma vibração renovada no trabalho, mas é essencial ter cautela ao assinar contratos e fechar acordos, já que Mercúrio Retrógrado ainda está boa parte do mês com a corda toda. Com Marte retrógrado em sua área financeira, é preciso redobrar a atenção e ter flexibilidade ao lidar com ganhos e gastos. No amor, dezembro trará mudanças significativas, dando início a uma nova etapa no seu romance.

Leão

O início do mês traz oportunidades e novos rumos, especialmente no trabalho. No entanto, com Marte retrógrado, mudanças inesperadas acontecem, exigindo mais paciência com seu dia a dia e com questões pessoais que podem te tirar do prumo. Os relacionamentos entram em uma fase mais sensível, onde será necessário repensar os rumos do coração.

Virgem

No decorrer do mês, alianças significativas podem proporcionar maior estabilidade aos seus projetos futuros, mas aguarde até o dia 15/12 para estabelecer novos contratos firmados. A Lua Cheia, combinada com a tensão entre Júpiter e Saturno, pedirá que você abra portas de maneiras mais realistas, considerando alternativas também.

Libra

Dezembro traz o lindo aspecto de seu regente, Vênus, que entra no ponto mais positivo do seu Mapa Astral, trazendo mudanças e movimentos, especialmente na sua criatividade e romances. A Lua Cheia, no meio do mês, impacta diretamente suas questões de crescimento e evolução. Chegou o momento de ajustar a jornada em direção a caminhos mais sólidos e amadurecidos.

Escorpião

O novo mês começa de forma positiva com a Lua Nova influenciando o dinheiro, e fica ainda melhor com o término de Mercúrio retrógrado no dia 15, trazendo fim dos imprevistos e atrasos. Mudanças significativas em casa podem abrir novas possibilidades de solução de conflitos e até uma mudança não está descartada. Nos assuntos do coração, é o momento de tomar decisões decisivas e definir os rumos.

Sagitário

Dezembro promove a energia de Netuno, o planeta da ilusão, trazendo maior clareza para questões relacionadas à família e à vida doméstica, enquanto a tensão entre Júpiter e Saturno revela que algumas situações exigem mais organização para os próximos passos. Com o Sol e a Lua Nova em Capricórnio no final do mês, surgem oportunidades para ganhos e novas propostas.

Capricórnio

Não deixe pendências sem resolver, pois dezembro trará respostas para você, principalmente nas questões emocionais e sentimentais. Vênus cria condições para transformações profundas e importantes, sobretudo na questão de ganhos e novos valores no romance. No entanto, é com a chegada do Sol e da Lua Nova em seu signo que você encontrará as melhores oportunidades para tomar decisões.

Aquário

Dezembro traz boas surpresas e mudanças inesperadas, o que vai exigir de você uma reflexão profunda sobre suas metas e desejos. Marte retrógrado afeta os relacionamentos, deixando muitas coisas às claras, mas tenha cautela com ímpetos. Vênus entra em seu signo e traz novas oportunidades de recomeços no amor.

Peixes

Chegou o momento de repensar sua abordagem em relação às responsabilidades familiares. Sua rotina pode passar por altos e baixos, por isso, evite tentar controlar o que está além do seu alcance. No final do mês, abra-se para as mudanças e busque maneiras alternativas de alcançar sua estabilidade.