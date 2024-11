No mundo em que vivemos, estamos cada vez mais suscetíveis a energias densas, que atrapalham a nossa frequência vibracional e o nosso campo energético. Engana-se quem pensa que as más intenções são enviadas somente através de grandes rituais - a força do pensamento pode ser tão forte quanto. Por isso, é necessário, cada vez mais, nos protegermos e reforçar essa proteção ao nosso campo — e as simpatias para afastar inveja e mau-olhado podem te ajudar!

Como energias negativas impactam a nossa vida?

Alguns sintomas físicos podem acontecer provenientes de energias mais densas, como falta de disposição, sono excessivo e irritação constante. Porém, em um nível mais profundo, as vibrações mais densas podem nos atrapalhar no andar da nossa vida. Situações muito desafiadoras no trabalho, inconsistência nos relacionamentos e até o fluxo de dinheiro pode ser mexido diretamente quando há uma energia negativa nos rondando.

Simpatias para afastar inveja e mau-olhado

Em muitas tradições, incluindo a brasileira, é comum termos a ajuda de rituais, magias e simpatias que não só limpam toda essa carga de baixa frequência, como nos protegem contra futuras emanações. E você vai aprender algumas delas! Dicas extras para reforçar sua proteção: além das simpatias que vamos listar a seguir, é sempre favorável combinar os rituais com práticas de autoconhecimento e espiritualidade, como meditação, terapias de cura e relaxamento.

Simpatia do sal grosso

O sal grosso tem sido muito utilizado em diversas culturas ao longo dos séculos como um elemento poderoso de proteção energética e purificação. Sendo assim, por ser um agente purificador natural, sua estrutura cristalina ajuda a "absorver" e neutralizar energias negativas, criando um ambiente mais leve e harmonioso. Quando usado em rituais ou banhos, o sal grosso é capaz de dissipar más vibrações e promover um equilíbrio energético.

Você vai precisar de:

1 copo de vidro (transparente e que você não use para beber);

Sal grosso;

Água.

Encha o copo até a metade com sal grosso e depois complete o copo com água até quase a borda, mas sem transbordar. Coloque o copo em um canto da casa ou ambiente que você deseja proteger, de preferência em um local que não seja mexido com frequência, como perto da porta de entrada ou em um canto de um cômodo onde você sente que há mais necessidade de proteção.

Ao posicionar o copo, concentre-se e mentalize que ele está absorvendo e neutralizando todas as energias negativas que entrarem naquele espaço. Você pode dizer em voz alta ou mentalmente: "Que este copo com sal e água absorva todas as energias negativas, trazendo proteção e harmonia a este lugar."

Depois de feita a simpatia, observe o copo com frequência. Se notar que a água ficou turva, evaporou muito rápido ou o sal mudou de aparência (como se estivesse "subindo" no copo), isso pode ser um sinal de que ele absorveu energias negativas. Nesse caso, descarte a mistura em água corrente (como em um ralo) ou na terra, agradecendo pela proteção, e prepare uma nova simpatia.

Arruda e Pimenta

Ter arruda e pimenta em casa é uma ótima forma de trazer proteção, afastar más energias e promover boas vibrações no ambiente. Essas plantas são conhecidas por suas propriedades de proteção espiritual e energética.

Uma boa dica é fazer um arranjo com as duas plantas para que traga proteção e afaste as energias negativas. Você vai precisar de um vaso ou recipiente (de barro, cerâmica ou vidro), terra fértil ou substrato para plantas, uma muda de arruda, uma muda de pimenteira (pode ser qualquer variedade de pimenta, como pimenta malagueta ou dedo-de-moça), cristais ou pedras de proteção, como quartzo transparente ou ônix (opcional) e enfeites decorativos (como fitas vermelhas ou elementos naturais).

Selecione um vaso ou recipiente que tenha furos de drenagem no fundo para evitar acúmulo de água e coloque uma camada de pedrinhas no fundo do vaso para melhorar a drenagem e evitar que as raízes fiquem encharcadas. Depois, preencha o vaso com terra ou substrato fértil, deixando espaço suficiente para acomodar as raízes das plantas.

Banho de Alecrim, Arruda e Sal Grosso

Você vai precisar de 3 ramos de alecrim (fresco ou seco), 3 ramos de arruda (fresco ou seco), 3 colheres de sopa de sal grosso e 2 litros de água. Aqueça os 2 litros de água em uma panela até ferver, desligue o fogo e adicione o alecrim e a arruda. Tampe a panela e deixe a mistura descansar por aproximadamente 10 minutos para liberar as propriedades das ervas. Depois disso, coe tudo e, após seu banho de higiene, pise em cima do sal grosso e jogue o preparo do pescoço para baixo, mentalizando a eliminação de energias negativas e o fortalecimento de sua proteção espiritual.

Banho de Manjericão e Alfazema

Prepare um banho com 1 punhado de folhas de manjericão (fresco ou seco), 1 punhado de flores ou folhas de alfazema e 2 litros de água. Ferva a água e, assim que atingir o ponto de ebulição, adicione o manjericão e a alfazema. Depois, apague o fogo, tampe e deixe a infusão descansar por 10 a 15 minutos. Coe as ervas e, após tomar seu banho habitual, despeje a infusão lentamente do pescoço para baixo, visualizando a purificação e a proteção se estabelecendo em sua energia.