Os signos que enfrentarão mais mudanças em 2025: o seu está aqui?

Gêmeos

Quanta coisa se movimentando em Gêmeos desde o ano passado, hein! As mudanças iniciadas em 2024 continuam em curso em 2025, porque além de Júpiter, teremos a entrada deMas vamos por partes: Júpiter, o grande benéfico, que traz oportunidades de crescimento, expansão, viagens e sorte, ingressou em Gêmeos no fim de maio de 2024, e vai continuar neste signo até 8 de junho de 2025. Que movimentos ousados você tem feito desde o ano passado? Que oportunidades estão se abrindo na sua vida? Esse trânsito é propício para você alçar voos mais altos! No entanto, no segundo semestre de 2024, com a quadratura entree Saturno em Peixes , você pode ter sentido que por mais que algo estivesse se abrindo, também havia uma força contrária, como uma trava. Pois bem, com essa quadratura se dissipando em 2025, os empecilhos vão suavizar e as coisas fluirão melhor ao longo do ano. Entre 07 de julho até 07 Novembro, Urano faz a sua primeira passagem em Gêmeos. Nesses quatros meses, teremos um spoiler de mudanças ou reviravoltas que acontecerão em Gêmeos pelos próximos 7 anos. Sim, será uma longa jornada que vai virar as coisas de ponta cabeça! Urano traz inovações, quebra de padrões, rupturas em prol de maior liberdade e alteração total de caminho. Como Gêmeos é o signo do zodíaco mais adaptável a mudanças, isso pode ser bastante renovador e libertador! Confira o Horóscopo 2025 para Gêmeos