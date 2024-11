O horóscopo semanal de 11 a 17 de novembro tem início com o Portal 11/11. Esse portal energético poderoso será impulsionado pela Lua Crescente em Peixes, trazendo mais amplitude para as questões emocionais. É hora de colocar a intuição na ativa e lidar melhor com o que precisamos fazer, sem ilusões.

Os próximos dias também trazem Vênus em Capricórnio que estabelece um encontro poderoso com nossa vontade de nos apaixonarmos e estabilizarem as relações. O momento é de estabilidade e segurança, e qualquer relação que não esteja assim, corre o risco de ganhar novos caminhos.

Horóscopo semanal de 11 a 17 de novembro

Mercúrio em Sagitário e Saturno em Peixes também causam confusão com a comunicação, sobretudo no trabalho. Os ânimos estarão à flor da pele e convém segurar a energia para evitar conflitos. Falando em Saturno, o planeta do tempo e do karma deixa o modo retrógrado em Peixes, após meses nessa configuração. O momento é de estabilizar a vida, a começar pelo emocional. Estaremos mais focados agora em resolver o que precisa, com coragem e mais responsabilidade. O lado lúdico e imaginário dá lugar ao que é estável e concreto.

Já no dia 15, a Lua Cheia em Touro nos convida a ampliar nossa determinação e a manifestar o que desejamos, já que a colheita é certeira. Vem que o seu horóscopo semanal já começou!

Áries

A semana traz energia e dinamismo com questões ligadas ao trabalho. Você estará mais atento com as movimentações que envolvam projetos e ideias futuras. A Lua Cheia do dia 15 vai trazer possibilidades de melhorar seu financeiro e organizar o seu dinheiro para novos investimentos.

Touro

Semana cheia de movimentos interessantes, sobretudo com suas questões de crescimento e expansão. Uma oportunidade de viagem ou trabalho pode trazer encaminhamentos positivos para os seus planos. A Lua Cheia em seu signo dia 15 movimenta bastante seus interesses pessoais.

Gêmeos

Há mudanças importantes para acontecer em seu lado amoroso a partir dessa semana, com a chegada de uma oportunidade mais segura e estável. Sua carreira também ganha novas energias e movimentos mais prósperos te encontram essa semana. É uma boa semana para cuidar do seu lado emocional.

Câncer

A semana promove mais estabilidade em assuntos que envolvam seu crescimento. Assuntos de estudos e viagens voltam com tudo e um plano pode ser concretizado. Vênus entra em seu setor de relacionamento e traz mais harmonia e leveza. É um bom momento para afastar intrigas e pensar na relação.

Leão

Algumas provações que você passou nos últimos tempos ganham trégua essa semana. É hora de reconstruir seus projetos a longo prazo, incluindo mudanças necessárias que aconteceram nos últimos meses. Na carreira, a Lua Cheia incentiva a você buscar novas formas de crescer no que faz.

Virgem

Vênus chega no ponto mais positivo do seu Mapa e promove uma energia de encaminhamento e novidades, com chances de estabilizar um romance. Saturno abençoa as parcerias e uma novidade pode trazer mais estabilidade e segurança material. Um plano de viagem pode fazer parte dos seus planos.

Libra

Essa semana, você pode ter certos desafios com sua comunicação, principalmente, no ambiente de trabalho. Tenha cautela com ansiedade e com atitudes impulsivas. Um projeto ou ideia pode pedir revisão e ser deixada para depois. Contudo, a Lua Cheia do dia 15 promove uma reviravolta nos assuntos emocionais.

Escorpião

Tenha cautela essa semana com imprevistos ou desafios com as finanças. O momento pede mais clareza e foco na estabilidade, pensando no futuro. Você pode usar o seu dinheiro de forma negligente nos próximos dias. Contudo, uma novidade amorosa pode chegar, através de ambientes de educação ou até uma viagem curta.

Sagitário

Essa semana, cuidado com seus impulsos, já que sua energia estará a mil. Tenha cautela com sua comunicação, sobretudo em casa, com parentes e familiares. Por outro lado, seu lado financeiro ganha movimentos positivos, com a chegada de novos investimentos e ganhos.

Capricórnio

Vênus chega em seu signo e promove novidades, em todas as áreas da sua vida. No romance, você pode buscar por mais estabilidade e segurança, reforçando laços na paixão. Com o dinheiro, novas portas se abrem essa semana, com a possibilidade de mais ganhos e até maior visibilidade.

Aquário

Os próximos dias trazem encaminhamentos positivos com trabalho e dinheiro, fortalecendo sua carreira e abrindo caminhos para novos projetos. O lado financeiro também dá uma trégua e a organização acontece de forma fluída. Vênus abençoa seu lado emocional e traz movimentos interessantes para os romances.

Peixes

Saturno dá uma trégua e volta ao seu movimento direto em seu signo, promovendo novidades e mais estabilidade em sua vida, no geral. Porém, tenha cautela com algumas atitudes impetuosas em sua carreira, já que a comunicação pode gerar alguns conflitos.