Horóscopo do Dia para Sagitário

SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez Horóscopo do Dia para Sagitário Amor Você vai se sentir bastante segura de si e a sua descontração terá efeito direto na sua relação. Fique tranquila pois tudo ficará mais fácil. Trabalho Você precisa procurar um novo trabalho urgentemente e se concentrar no que você quer no futuro. Junte dinheiro para suas despesas. Bem Estar Considere a possibilidade de aliar atividades físicas a relações sociais. Procure fazer parte de aulas em grupo ou mesmo convidar amigos.