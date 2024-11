Horóscopo

Halloween: como assim as bruxas estão à solta?

Os celtas acreditavam que todos os pedidos realizados à meia noite do dia 31 de outubro tinham mais chances de serem realizados. Saiba mais sobre a magia do Halloween!Você sabe o que é o Halloween?O Halloween é uma festa que se comemora a dia 31 de outubro e antecede a celebração do Dia de Todos os Santos. Grande parte dos países ocidentais comemoram a data, mas esta tem mais representação nos Estados Unidos da América, país que teve a primeira celebração da data no século XIX através dos imigrantes irlandeses.A história do Halloween tem mais de 2500 anos e surgiu porque o povo celta acreditava que no último dia de verão – 31 de outubro – os espíritos abandonavam os cemitérios em busca de corpos vivos que pudessem possuir.Assim, para afastar esses espíritos, os celtas colocavam nas suas habitações alguns objetos assustadores, como caveiras e abóboras decoradas.Mas, como esta é uma festa pagã, foi proibida a sua realização na Europa da Idade Média e aqueles que comemoravam o então Dia das Bruxas eram perseguidos e condenados pela Inquisição.Como forma de diminuir as influências pagãs, a Igreja acabou por cristianizar a celebração, com a criação do Dia dos Finados, a 2 de Outubro.Tradições e simbolismosEsta é uma festa que está relacionada com a morte e, por isso mesmo, vai buscar elementos e objetos que assustem. Os símbolos mais comuns desta festa são as bruxas, os fantasmas, as caveiras, os monstros e os zumbis.As próprias crianças participam nesta festa, fantasiando-se, com a ajuda de seus pais, com trajes assustadores. Em seguida, vão de porta em porta pedindo doces e acabam a noite de 31 de outubro com um saco cheio de guloseimas.O Brasil e o HalloweenA comemoração desta festa no Brasil é algo bastante recente e chegou ao nosso país graças a influência da televisão e da cultura norte-americana. Também os cursos de inglês criam mais dinâmica no país a este nível porque é uma forma de os alunos experienciarem mais de perto a cultura lá da terra do Tio Sam.Apesar de ser cada vez mais apreciada entre os jovens, a comemoração do Halloween no Brasil não é consensual. Muitas pessoas acham que este dia nada tem a ver com a cultura brasileira e, por isso mesmo, não deveria ser comemorado. Por outro lado, a celebração desta festa tem tido também duras críticas por parte de religiosos cristãos que insistem que esta celebração não incute ideias cristãs nas crianças e nos jovens.