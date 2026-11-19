Um homem de 41 anos morreu após ser baleado em uma padaria na Rua Guararapes, no bairro Pindorama, na região Noroeste de Belo Horizonte. O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira (18/11). Outra vítima, de 26 anos, ficou ferida após os disparos.

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os militares foram abordados por um motociclista quando chegaram no local da ocorrência, que contou ter sido atingido na região das nádegas enquanto estava na padaria, tomando café. Ele relatou que uma motocicleta com dois ocupantes passou pelo local. Um dos suspeitos desembarcou e efetuou disparos na direção de um homem, de 41 anos, que seria o alvo da dupla.

O homem de 41 foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Terezinha. Apesar do atendimento, ele morreu. A segunda vítima, de 26 anos, foi levada à mesma unidade.

Aos policiais, o homem que posteriormente veio a óbito, contou que conversava com uma mulher na padaria quando os dois suspeitos chegaram de moto e efetuaram os disparos. Ele também informou que não conhecia os autores e não sabia o motivo do crime.

Relato de um funcionário

Um funcionário do estabelecimento também foi ouvido pela corporação. Ele relatou que se escondeu ao ouvir os disparos e permaneceu no local até os tiros cessarem.

A padaria tem câmeras de segurança, mas os policiais não tiveram acesso às imagens durante o atendimento da ocorrência. O registro foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da região.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.