Homem que tentou matar a ex-noiva em BH vai enfrentar o júri popular
Justiça de BH confirma júri popular para homem acusado de agredir ex-noiva; magistrada manteve a prisão preventiva por tentativa de feminicídio
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O acusado de tentativa de feminicídio, Marco Aurélio Salvino Pinto, será submetido a julgamento perante o tribunal do júri. A determinação é da juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, que também manteve a prisão preventiva do acusado, processado por tentar matar a ex-noiva dentro de um salão de beleza, no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste da capital mineira, em junho deste ano.
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A fundamentação aponta que as provas reunidas durante a fase de instrução indicam a autoria do crime. Ao pronunciar o réu, a magistrada declarou: "O acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, cabendo aos senhores jurados, no exercício de seu mister constitucional, como juízo natural da causa, apreciar de forma mais aprofundada o conjunto probatório e proferir o veredicto definitivo sobre o fato".
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Classificação penal da denúncia
Marco Aurélio responde perante o Judiciário por tentativa de feminicídio qualificada em contexto de violência doméstica e familiar. O processo engloba o descumprimento de medidas protetivas de urgência, a utilização de asfixia e a aplicação de recurso que dificultou a defesa da vítima. O homem responde também pelos crimes de tentativa de sequestro e cárcere privado.
O crime
De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o episódio ocorreu em junho de 2026 no interior de um salão de beleza. O denunciado esperou o momento em que a ex-noiva permaneceu desacompanhada no imóvel para surpreendê-la. Ele desferiu socos, chutes e estrangulamento, além de empurrar a mulher contra a parede e arremessá-la ao chão.
A mulher perdeu os sentidos com os golpes. O agressor carregou a vítima desacordada para a área externa e a colocou no banco traseiro do próprio carro dela. No local, bateu seguidamente a porta do automóvel contra o corpo da mulher.
Testemunhas viram a movimentação e chamaram a Polícia Militar de Minas Gerais, que efetuou a prisão logo após o ocorrido. A agredida recebeu socorro e foi levada para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens.
A decisão de pronúncia permite recurso por parte da defesa.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.