Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

O Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, a Rodoviária de Belo Horizonte, prevê receber aproximadamente 118,1 mil passageiros durante o feriado prolongado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A estimativa calculada pela Terminais BH abrange a movimentação entre quinta-feira (19/11) e segunda-feira (23/11). A projeção totaliza 59.352 embarques e 58.747 desembarques.

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Para atender à demanda, as empresas de transporte reforçam a grade com cerca de 95 partidas extras para cidades de Minas Gerais e outros estados. O terminal calcula 5.047 movimentações de ônibus ao longo dos cinco dias. O fluxo projetado é 3,2% inferior ao registrado no feriado do Dia do Trabalho, em maio, quando cerca de 122 mil pessoas passaram pelo local.

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Horários de pico e dias com maior movimento

A quinta-feira (19/11) deve registrar a maior saída de passageiros da capital mineira, somando 14.718 embarques. O domingo (22/11) deve reunir a maior circulação total no período, com 26.918 viajantes entre chegadas e partidas. Já a segunda-feira (23/11) concentra a maior força de retorno, com estimativa de 14.880 desembarques.

Historicamente, a concentração dos embarques acontece a partir das 17h, mantendo fluxo intenso até 21h ou 22h. No retorno da folga, a movimentação ganha força no início da manhã de segunda-feira, entre 5h e 9h.

“Neste ano, o feriado de 20 de novembro cai em uma sexta-feira pela primeira vez desde que se tornou nacional, permitindo que os passageiros aproveitem três dias consecutivos de folga para viajar. Para quem pretende sair de Belo Horizonte, a recomendação é se organizar com antecedência, garantir a passagem e planejar o deslocamento até a Rodoviária, especialmente nos períodos de maior movimento”, afirma Vanessa Costa, diretora-executiva da Terminais BH.

Destinos mais procurados

Em Minas Gerais, as cidades com maior procura são Governador Valadares, Poços de Caldas, Uberlândia, Juiz de Fora, Ouro Preto, Montes Claros, Diamantina e Capitólio. Nas viagens para outros estados, os destinos mais buscados incluem Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Vitória (ES), Guarapari (ES), Brasília (DF) e Goiânia (GO).

Orientações para o embarque

A administração do terminal orienta a chegada com pelo menos uma hora de antecedência. O acesso às plataformas abre 30 minutos antes da partida e fica restrito a passageiros. É necessário manter documentos oficiais com foto e bilhetes de embarque em local de fácil acesso. Pessoas que pretendem viajar com animais de pequeno porte precisam consultar previamente a viação sobre regras, exigências documentais e características da caixa de transporte.

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