Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma conferência internacional sobre o barroco mineiro apresentada pelo secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, nesta segunda-feira (16/11), no campus de Piacenza do Politécnico de Milão, na Itália, teve a cidade de Paracatu (MG) como objeto de debate.

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A participação do governo mineiro na conferência na Itália integra uma programação acadêmica dedicada às relações entre a arquitetura, o patrimônio cultural e os diálogos históricos entre Brasil e o país europeu.

Intitulada “La materia e il cammino" (A matéria e o caminho), a conferência propõe uma interpretação do barroco mineiro a partir dos caminhos do sertão, em um itinerário que começa em Paracatu, atravessa Ouro Preto e Mariana e chega a São João del-Rei.

“A escolha de Paracatu como ponto de partida integra uma perspectiva mais ampla de valorização de seu patrimônio, com vistas ao reconhecimento da cidade e de seu território como Paisagem Cultural de Minas Gerais”, explicou o governo de Minas em comunicado, acrescentando que “a proposta tem como horizonte de longo prazo a construção das condições técnicas e institucionais para uma eventual candidatura de Paracatu ao Patrimônio Mundial da Unesco”.

O caminho deverá envolver pesquisas, documentação, instrumentos de proteção e gestão, além da participação das comunidades que mantêm vivas as tradições da cidade.

No centro dessa interpretação está o conceito de barroco estradeiro, que amplia a compreensão do patrimônio mineiro para além das grandes igrejas monumentais.

A proposta reconhece a arquitetura dos caminhos, os largos, os ofícios, as irmandades religiosas e as manifestações populares como expressões de uma cultura formada pelo encontro, muitas vezes desigual, das matrizes indígena, africana e europei

Paracatu: arquitetura marcada pela amplitude do horizonte sertanejo

Em Paracatu, a Igreja Matriz de Santo Antônio, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e o conjunto urbano histórico revelam uma arquitetura marcada pela amplitude do horizonte sertanejo. A Caretagem, a Tapuiada, os saberes tradicionais e a presença histórica das comunidades negras acrescentam a essa paisagem sua dimensão humana, espiritual e simbólica, conforme revela o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

“Quando caminho por Paracatu, percebo uma arquitetura que nasce de outra relação com a paisagem. Diferentemente das cidades entre montanhas, ali o horizonte se alonga. É o barroco estradeiro, feito de caminhos, encontros e saberes. Nossa proposta é avançar no reconhecimento de Paracatu como paisagem cultural de Minas Gerais e construir, com rigor e participação da comunidade, um caminho que possa levá-la, no futuro, ao reconhecimento mundial. Sua singularidade está justamente nessa relação entre o sertão, a cidade, a arquitetura e a cultura viva de seu povo”, destaca Leônidas Oliveira.

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A programação acadêmica prossegue na terça-feira (17/11), no Campus Leonardo do Politécnico de Milão, onde o secretário Leônidas apresentará a conferência “Pampulha, l’invenzione del futuro" (Pampulha, a invenção do futuro), dedicada às relações entre arquitetura moderna, memória e paisagem cultural.