Inmet emite alerta de tempestade e granizo para regiões de Minas Gerais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 11 regiões de Minas Gerais nesta quinta-feira (12/11). O aviso, de perigo potencial, prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo. O alerta começou às 8h50 e é válido até o fim do dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Regiões sob alerta

Triângulo Mineiro

Alto Paranaíba

Central Mineira

Zona da Mata

Oeste de Minas

Sul

Sudoeste de Minas

Campo das Vertentes

Metropolitana de Belo Horizonte

Noroeste de Minas

Norte de Minas

Instruções durante a tempestade

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria