Inmet emite alerta de tempestade e granizo para regiões de Minas Gerais
Região metropolitana de Belo Horizonte e outras dez do estado sob aviso de tempestade; o alerta é válido até o fim do dia
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 11 regiões de Minas Gerais nesta quinta-feira (12/11). O aviso, de perigo potencial, prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo. O alerta começou às 8h50 e é válido até o fim do dia.
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A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h.
Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Regiões sob alerta
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Triângulo Mineiro
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Alto Paranaíba
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Central Mineira
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Zona da Mata
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Oeste de Minas
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Sul
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Sudoeste de Minas
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Campo das Vertentes
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Metropolitana de Belo Horizonte
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Noroeste de Minas
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Norte de Minas
Instruções durante a tempestade
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O instituto recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria