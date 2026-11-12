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GRANIZO

Inmet emite alerta de tempestade e granizo para regiões de Minas Gerais

Região metropolitana de Belo Horizonte e outras dez do estado sob aviso de tempestade; o alerta é válido até o fim do dia

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
12/11/2026 09:56

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Alerta do Inmet prevê chuva forte, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo em regiões de Minas Gerais
Alerta do Inmet prevê chuva forte, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo em regiões de Minas Gerais crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 11 regiões de Minas Gerais nesta quinta-feira (12/11). O aviso, de perigo potencial, prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo. O alerta começou às 8h50 e é válido até o fim do dia.

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A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Regiões sob alerta

  • Triângulo Mineiro

  • Alto Paranaíba

  • Central Mineira

  • Zona da Mata

  • Oeste de Minas

  • Sul

  • Sudoeste de Minas

  • Campo das Vertentes

  • Metropolitana de Belo Horizonte

  • Noroeste de Minas

  • Norte de Minas

Instruções durante a tempestade

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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