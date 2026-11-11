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Nas alturas: bombeiros trocam ponteiro de relógio em catedral; veja fotos

Com técnicas de rapel e salvamento em altura, militares fizeram a substituição de um dos ponteiros do relógio histórico da Catedral de Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé

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Repórter
11/11/2026 21:27 - atualizado em 11/11/2026 21:49

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Operação foi executada por equipes do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Guaxupé, que utilizaram técnicas de salvamento em altura e rapel para realizar o serviço
Operação foi executada por equipes do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Guaxupé, que utilizaram técnicas de salvamento em altura e rapel para realizar o serviço crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros Militar realizou, na manhã desta quarta-feira (11), um trabalho especial na Catedral de Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé. A missão foi a substituição de um dos ponteiros do histórico relógio da igreja, atendendo a uma solicitação da Secretaria Municipal de Cultura.

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A operação foi executada por equipes do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Guaxupé, que utilizaram técnicas de salvamento em altura e rapel para realizar o serviço. Veja fotos: 

Missão foi a substituição de um dos ponteiros do histórico relógio da igreja, a Catedral de Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé-CBMMG
Missão foi a substituição de um dos ponteiros do histórico relógio da igreja, a Catedral de Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé CBMMG
A operação foi executada por equipes do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Guaxupé-CBMMG
A operação foi executada por equipes do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Guaxupé CBMMG
O trabalho exigiu precisão, técnica e planejamento, permitindo que o serviço fosse realizado com segurança em um dos pontos históricos e mais conhecidos da cidade-CBMMG
O trabalho exigiu precisão, técnica e planejamento, permitindo que o serviço fosse realizado com segurança em um dos pontos históricos e mais conhecidos da cidade CBMMG

Durante a ação, um dos militares desceu até o relógio para fazer a fixação do novo ponteiro, enquanto os demais integrantes da equipe ficaram responsáveis por garantir a segurança de toda a operação.

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O trabalho exigiu precisão, técnica e planejamento, permitindo que o serviço fosse realizado com segurança em um dos pontos históricos e mais conhecidos da cidade.

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