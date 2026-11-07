Concurso do "Melhor Roedor de Pequi do Mundo" tem disputa acirrada

Contagem regressiva para a largada, disputa acirrada, animação e até conferência do resultado como se fosse uma revisão do VAR no futebol. Este foi o clima animado da quarta edição do concurso do "Melhor Roedor de Pequi do Mundo", promovida em Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde deste sábado (7/11).

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A curiosa competição contou com 17 participantes, entre homens e mulheres, que tiveram como desafio roer a maior quantidade possível de pequis em 10 minutos. O vencedor roeu 46 pequis nesse intervalo de tempo.

A prova aconteceu no bar, restaurante e espaço cultural Venda do Fred, estabelecimento que reúne gastronomia, história e tradições culturais da cidade e da região dos Gerais. Entre outros convidados, o prefeito do município, Guilherme Guimarães (União) acompanhou a disputa.

O evento foi inserido na programação da 33ª Festa Nacional do Pequi, realizada pela Prefeitura de Montes Claros e que prossegue até domingo (8/11), O objetivo é estimular a sustentabilidade ambiental , a preservação e a valorização do fruto-símbolo do Cerrado. A festa conta com barracas de comidas típicas e apresentações culturais na Avenida Viriato Ribeiro Aquino, perto da rodoviária da cidade, no Bairro dos Canelas. A atração principal da noite deste sábado é o cantor e compositor Geraldo Azevedo.

O concurso do Melhor Roedor de Pequi do Mundo teve como animador o empreendedor Fred Rocha (dono da Venda do Fred), que também foi o idealizador da prova. Ele fez uma contagem regressiva para o início da competição, com os participantes sendo impedidos de fazer movimento antes – como nas provas de corrida de olimpíadas.

Ao se inscreverem, os participantes se submeteram a algumas normas, como, por exemplo, “não é permitido tirar a polpa do pequi com a unha (deve ser roído apenas com a boca/dentes)”. O regulamento também diz que “é proibido roer e devolver" ou cuspir partes de volta para a porção, e ainda desperdiçar a polpa”.

Os “roedores de pequi” foram avaliados por uma comissão julgadora, que, além da quantidade de frutos roídos, observou alguns aspectos como: “Qualidade da roída" (o aproveitamento limpo do caroço sem desperdício)”, “boca e dentes verdadeiramente amarelados (sinal do óleo e da autenticidade do consumo)” e “ausência de "frescura" para pegar e manusear o fruto, além de demonstração de paixão pelo pequi.

Dois concorrentes ficaram empatados. Para definir quem seria o segundo colocado, a comissão julgadora teve que fazer uma reavaliação das quantidades de pequis roídos e da “qualidade da roída”, como se fosse uma “revisão do VAR”.

O primeiro colocado quarta edição do concurso do "Melhor Roedor de Pequi do Mundo". foi o ambientalista Luis Carrazza, que roeu 46 pequis em 10 minutos e recebeu uma premiação de R$ 500,00 em dinheiro e brindes, além de troféu; Ele é secretário-executivo da Articulação Central do Cerrado, de Brasília (DF). O segundo colocado foi o operador de máquinas Délio Souza Silva, que roeu 45 pequis em 10 minutos. Ele tinha sido o campeão da edição do concurso de 2025. O terceiro colocado foi Geraldo Batista, com 42 pequis roídos.

“Pra mim, foi muita honra ter sido campeão desse concurso. Isso aqui não é simplesmente uma competição, mas uma celebração da riqueza do Cerrado e da tradição de roer pequi”, declarou Luis Carrazza.

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O vencedor disse que saiu de Brasília e viajou até Montes Claros apenas para participar da Festa Nacional do Pequi, destacando o caráter inusitado da competição. “Esse concurso foi uma surpresa pra mim”.