Polícia Civil investiga disparo que atingiu menino de 9 anos em Alfenas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias em que um menino de 9 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo em Alfenas, no Sul de Minas.

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A criança deu entrada no Hospital Alzira Velano com um pequeno sangramento na região abdominal. Após receber o atendimento médico necessário, ela foi liberada e já se encontra em casa se recuperando.

Até o momento, nem a arma de fogo nem o seu proprietário foram localizados.

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A mãe do menino já foi ouvida pelos investigadores na delegacia local. A Polícia Civil informou que segue em investigação para esclarecer os fatos e apurar os responsáveis e as causas do ocorrido.