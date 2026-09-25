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BALEADO

Polícia Civil investiga disparo que atingiu menino de 9 anos em Alfenas

Criança já recebeu alta e está em casa; polícia busca as causas e os responsáveis pelo ocorrido

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
25/09/2026 16:43

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Avô tarado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Alfenas, onde permanece preso
Criança de 9 anos é atingida por bala em Alfenas; Polícia Civil investiga o caso crédito: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias em que um menino de 9 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo em Alfenas, no Sul de Minas.

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A criança deu entrada no Hospital Alzira Velano com um pequeno sangramento na região abdominal. Após receber o atendimento médico necessário, ela foi liberada e já se encontra em casa se recuperando.

Até o momento, nem a arma de fogo nem o seu proprietário foram localizados.

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A mãe do menino já foi ouvida pelos investigadores na delegacia local. A Polícia Civil informou que segue em investigação para esclarecer os fatos e apurar os responsáveis e as causas do ocorrido.

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