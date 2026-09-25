Calor, chuva e frio: BH terá montanha-russa climática nesta sexta-feira (25/9)

Os moradores de Belo Horizonte precisam se preparar para uma verdadeira montanha-russa climática nesta sexta-feira (25/9). A previsão do tempo para a capital mineira aponta um dia de extremos, com os termômetros podendo alcançar os 30°C à tarde, segundo dados da Defesa Civil da capital. De madrugada, a capital registrou 16,3 °C, com sensação térmica de 5,5 °C, às 6h da manhã.

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Essa grande amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima, vem acompanhada de um alerta da Defesa Civil. O órgão adverte para a possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados ao longo do dia, um cenário que exige atenção redobrada de quem precisa sair de casa ou está planejando atividades ao ar livre.

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O calor deve se manifestar com mais força no período da tarde. A máxima prevista de 30°C será combinada com uma queda na umidade relativa do ar, que deve ficar em torno de 40%, ainda segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte. Este índice já se aproxima do estado de atenção e exige cuidados com a hidratação para evitar desidratação, dores de cabeça e outros desconfortos.

A instabilidade atmosférica é a principal causa da previsão de chuvas. As pancadas podem ocorrer de forma rápida e localizada, mas com potencial para descargas elétricas. A recomendação em caso de tempestades com raios é evitar áreas abertas, como campos de futebol, e não se abrigar debaixo de árvores ou perto de estruturas metálicas.

Manhã fria e variações na capital

Se a tarde promete ser quente, a manhã foi marcada por temperaturas amenas e até frio intenso, dependendo da região. A temperatura mínima oficial registrada na cidade foi de 16,3°C. No entanto, foi a sensação térmica que mais surpreendeu os belo-horizontinos logo cedo, com uma variação de mais de 13 graus entre a sensação mais baixa e a temperatura mais alta registrada.

Na Região Oeste, por exemplo, os termômetros marcaram 16,3°C às 6h, mas a combinação com o vento fez a sensação térmica despencar para apenas 5,5°C.

Vale lembrar que a temperatura medida é o valor registrado pelo termômetro, que mostra apenas o calor do ar naquele momento. Já a sensação térmica indica como o corpo humano percebe essa temperatura, e pode ser bem diferente do que o aparelho marca. Isso acontece porque fatores como vento, umidade do ar e radiação solar influenciam a forma como perdemos ou ganhamos calor. O vento, por exemplo, acelera a perda de calor da pele.