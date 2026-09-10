Frio dá trégua em BH nesta quinta? Veja previsão

Depois de dias de temperaturas mais baixas, o calor começa a ganhar força em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (10/9), os termômetros podem chegar aos 30°C, segundo previsão da Defesa Civil da capital.

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O dia será de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados.

A temperatura mínima registrada nesta quinta foi de 17,2°C, enquanto a máxima prevista é de 30°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 40% durante a tarde.

A Defesa Civil chama a atenção para a elevação das temperaturas durante o dia e para a tendência de tempo seco nos próximos dias.

Veja as menores temperaturas registradas pela manhã

Na Região Oeste, os termômetros marcaram 17,2°C às 5h, com sensação térmica de 12,9°C, a menor registrada entre as regionais divulgadas.

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No Barreiro, a mínima foi de 18,7°C, às 4h. Na Centro-Sul, os termômetros chegaram a 18,1°C às 5h. Na Pampulha, foram registrados 18,9°C às 6h, com sensação térmica de 20,9°C. Já em Venda Nova, a mínima chegou a 20,2°C, às 5h55.