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Frio dá trégua em BH nesta quinta? Veja previsão

Defesa Civil alerta para elevação das temperaturas na capital, que podem chegar aos 30°C, e tempo seco nos próximos dias

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/09/2026 07:58

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BH está sob alerta de onda de calor até segunda-feira (10)
BH pode ter chuva e raios nesta quinta, e temperatura chega aos 30°C crédito: Edésio Ferreira//EM/D.A Press

Depois de dias de temperaturas mais baixas, o calor começa a ganhar força em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (10/9), os termômetros podem chegar aos 30°C, segundo previsão da Defesa Civil da capital.

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O dia será de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados.

A temperatura mínima registrada nesta quinta foi de 17,2°C, enquanto a máxima prevista é de 30°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 40% durante a tarde.

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A Defesa Civil chama a atenção para a elevação das temperaturas durante o dia e para a tendência de tempo seco nos próximos dias.

Veja as menores temperaturas registradas pela manhã

Na Região Oeste, os termômetros marcaram 17,2°C às 5h, com sensação térmica de 12,9°C, a menor registrada entre as regionais divulgadas.

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No Barreiro, a mínima foi de 18,7°C, às 4h. Na Centro-Sul, os termômetros chegaram a 18,1°C às 5h. Na Pampulha, foram registrados 18,9°C às 6h, com sensação térmica de 20,9°C. Já em Venda Nova, a mínima chegou a 20,2°C, às 5h55.

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