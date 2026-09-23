Alerta de frio: cidades de Minas podem registrar até 3°C

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Os termômetros vão despencar em 32 cidades de Minas, que podem registrar temperaturas entre 3°C e 5°C até as 9h desta quinta-feira (24/9).

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O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange municípios do Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Triângulo e Zona da Mata e aponta leve risco à saúde.

Para reduzir os efeitos das baixas temperaturas, a Defesa Civil recomenda manter a hidratação ao longo do dia. Também é indicado evitar banhos com água muito quente e usar hidratante quando necessário.

Quem pratica exercícios físicos deve utilizar roupas adequadas para se proteger durante as atividades.

Em locais fechados e com aglomeração, a orientação é manter as janelas abertas para melhorar a circulação do ar e diminuir a propagação de doenças comuns nesta época do ano.

Em caso de problemas respiratórios, a recomendação é procurar um especialista.

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Cidades sob alerta:

Albertina

Andradas

Arceburgo

Brazópolis

Caldas

Camanducaia

Capetinga

Carneirinho

Chiador

Delfim Moreira

Extrema

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Itamogi

Itapeva

Jacuí

Jacutinga

Marmelópolis

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Passa Quatro

Piranguçu

Poços de Caldas

Pratápolis

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Toledo

Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão