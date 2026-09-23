Alerta de frio: cidades de Minas podem registrar até 3°C
Temperaturas podem cair para entre 3°C e 5°C em 32 municípios do Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Triângulo e Zona da Mata
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Os termômetros vão despencar em 32 cidades de Minas, que podem registrar temperaturas entre 3°C e 5°C até as 9h desta quinta-feira (24/9).
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O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange municípios do Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Triângulo e Zona da Mata e aponta leve risco à saúde.
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Para reduzir os efeitos das baixas temperaturas, a Defesa Civil recomenda manter a hidratação ao longo do dia. Também é indicado evitar banhos com água muito quente e usar hidratante quando necessário.
Quem pratica exercícios físicos deve utilizar roupas adequadas para se proteger durante as atividades.
Em locais fechados e com aglomeração, a orientação é manter as janelas abertas para melhorar a circulação do ar e diminuir a propagação de doenças comuns nesta época do ano.
Em caso de problemas respiratórios, a recomendação é procurar um especialista.
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Cidades sob alerta:
- Albertina
- Andradas
- Arceburgo
- Brazópolis
- Caldas
- Camanducaia
- Capetinga
- Carneirinho
- Chiador
- Delfim Moreira
- Extrema
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Itamogi
- Itapeva
- Jacuí
- Jacutinga
- Marmelópolis
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Passa Quatro
- Piranguçu
- Poços de Caldas
- Pratápolis
- São Sebastião do Paraíso
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Toledo
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão