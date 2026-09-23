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PREVISÃO DO TEMPO

Alerta de frio: cidades de Minas podem registrar até 3°C

Temperaturas podem cair para entre 3°C e 5°C em 32 municípios do Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Triângulo e Zona da Mata

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
23/09/2026 16:31

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Cidades de Minas registram frio de até 3°C
Cidades de Minas podem registrar temperaturas entre 3°C e 5°C até a manhã desta quinta (24) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Os termômetros vão despencar em 32 cidades de Minas, que podem registrar temperaturas entre 3°C e 5°C até as 9h desta quinta-feira (24/9).

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O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange municípios do Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Triângulo e Zona da Mata e aponta leve risco à saúde.

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Para reduzir os efeitos das baixas temperaturas, a Defesa Civil recomenda manter a hidratação ao longo do dia. Também é indicado evitar banhos com água muito quente e usar hidratante quando necessário.

Quem pratica exercícios físicos deve utilizar roupas adequadas para se proteger durante as atividades.

Em locais fechados e com aglomeração, a orientação é manter as janelas abertas para melhorar a circulação do ar e diminuir a propagação de doenças comuns nesta época do ano.

Em caso de problemas respiratórios, a recomendação é procurar um especialista.

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Cidades sob alerta:

  • Albertina
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Brazópolis
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Capetinga
  • Carneirinho
  • Chiador
  • Delfim Moreira
  • Extrema
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Itamogi
  • Itapeva
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Marmelópolis
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Passa Quatro
  • Piranguçu
  • Poços de Caldas
  • Pratápolis
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Sapucaí-Mirim
  • Toledo
  • Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão

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