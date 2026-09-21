Do frio ao calorão: BH tem sensação de 2,5ºC e previsão de 30ºC

Faltando um dia para o fim do inverno, o frio segue surpreendendo em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (21/9), a Região Oeste da capital chegou a registrar uma sensação térmica de 2,5 °C, às 4h, de acordo com a Defesa Civil. A previsão para esta segunda, segundo o órgão, é de temperatura mínima de 14,8 °C, e máxima da 30 °C à tarde, uma amplitude de cerca de 15 graus. Às vésperas da primavera, o "efeito cebola" segue como um desafio para os moradores: agasalho pela manhã, roupa leve à tarde.

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A temperatura medida é o valor registrado pelo termômetro, que mostra apenas o calor do ar naquele momento. Já a sensação térmica indica como o corpo humano percebe essa temperatura, e pode ser bem diferente do que o aparelho marca. Isso acontece porque fatores como vento, umidade do ar e radiação solar influenciam a forma como perdemos ou ganhamos calor.

Previsão do tempo

Segundo a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30% no período da tarde.

Os dados da Defesa Civil mostram que a manhã foi mais fria em algumas regionais. Confira as temperaturas mínimas registradas:

Oeste: 14,8 °C, com sensação térmica de 2,5 °C, às 4h

Centro-Sul: 15,5 °C, às 5h25

Venda Nova: 16,8 °C, às 5h10

Barreiro: 17,3 °C, às 6h15

Pampulha: 17,4 °C, com sensação térmica de 16,5 °C, às 3h

Esse quadro obriga as pessoas a saírem de casa preparadas para diferentes condições climáticas. A recomendação de especialistas é vestir-se em camadas, o que permite tirar peças conforme a temperatura sobe e garante conforto ao longo do dia.

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Cuidados com a saúde

Além da amplitude térmica, os belo-horizontinos precisam ficar atentos à baixa umidade relativa do ar. Com previsão de 30% à tarde, o índice fica bem abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

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Em dias secos, é fundamental reforçar a hidratação, bebendo bastante água, e usar protetor labial e cremes hidratantes para evitar o ressecamento da pele. Essas medidas ajudam a prevenir desconfortos respiratórios e outros problemas associados ao tempo seco.