Mais de 50 cidades de Minas estão em alerta para baixa umidade; veja lista
O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até a próxima terça-feira (22/9)
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar, neste sábado (19/9), para 55 cidades de Minas Gerais. O aviso é válido até a próxima terça-feira (22/9).
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Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideal uma umidade relativa mínima a partir de 60%.
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Por isso, o órgão recomenda beber bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas e a exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia.
Confira a lista das cidades que estão no alerta:
-
Abadia dos Dourados
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Araguari
-
Araporã
-
Arinos
-
Bonfinópolis de Minas
-
Bonito de Minas
-
Buritis
-
Cabeceira Grande
-
Cachoeira Dourada
-
Campina Verde
-
Canápolis
-
Capinópolis
-
Carneirinho
-
Cascalho Rico
-
Centralina
-
Chapada Gaúcha
-
Comendador Gomes
-
Cônego Marinho
-
Coromandel
-
Douradoquara
-
Espinosa
-
Estrela do Sul
-
Formoso
-
Gameleiras
-
Grupiara
-
Guarda-Mor
-
Gurinhatã
-
Indianópolis
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Ipiaçu
-
Itacarambi
-
Itapagipe
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Ituiutaba
-
Iturama
-
Januária
-
Juvenília
-
Limeira do Oeste
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Manga
-
Matias Cardoso
-
Miravânia
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Montalvânia
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Monte Alegre de Minas
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Monte Carmelo
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Natalândia
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Paracatu
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Prata
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Santa Vitória
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São Francisco de Sales
-
São João das Missões
-
Tupaciguara
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Uberaba
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Uberlândia
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Unaí
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União de Minas
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Uruana de Minas
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