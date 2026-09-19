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TEMPO SECO

Mais de 50 cidades de Minas estão em alerta para baixa umidade; veja lista

O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até a próxima terça-feira (22/9)

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
19/09/2026 14:01

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Homem bebendo água debaixo de sol
O Inmet recomenda que a população, das cidades abrangidas pelo alerta, beba bastante líquido crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar, neste sábado (19/9), para 55 cidades de Minas Gerais. O aviso é válido até a próxima terça-feira (22/9). 

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Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideal uma umidade relativa mínima a partir de 60%.

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Por isso, o órgão recomenda beber bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas e a exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia. 


Confira a lista das cidades que estão no alerta: 

  • Abadia dos Dourados

  • Araguari

  • Araporã

  • Arinos

  • Bonfinópolis de Minas

  • Bonito de Minas

  • Buritis

  • Cabeceira Grande

  • Cachoeira Dourada

  • Campina Verde

  • Canápolis

  • Capinópolis

  • Carneirinho

  • Cascalho Rico

  • Centralina

  • Chapada Gaúcha

  • Comendador Gomes

  • Cônego Marinho

  • Coromandel

  • Douradoquara

  • Espinosa

  • Estrela do Sul

  • Formoso

  • Gameleiras

  • Grupiara

  • Guarda-Mor

  • Gurinhatã

  • Indianópolis

  • Ipiaçu

  • Itacarambi

  • Itapagipe

  • Ituiutaba

  • Iturama

  • Januária

  • Juvenília

  • Limeira do Oeste

  • Manga

  • Matias Cardoso

  • Miravânia

  • Montalvânia

  • Monte Alegre de Minas

  • Monte Carmelo

  • Natalândia

  • Paracatu

  • Prata

  • Santa Vitória

  • São Francisco de Sales

  • São João das Missões

  • Tupaciguara

  • Uberaba

  • Uberlândia

  • Unaí

  • União de Minas

  • Uruana de Minas

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