Feto é encontrado dentro de marmita térmica em MG; polícia investiga o caso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para averiguar as circunstâncias do caso de um feto que foi encontrado por um catador de materiais recicláveis dentro de uma marmita térmica, em Montes Claros, no Norte de Minas. A suspeita é que o caso envolve um aborto clandestino.

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Conforme o delegado Jurandir César Rodrigues, chefe do 11º Departamento de Polícia Civil de Montes Claros, o inquérito foi instaurado pela delegada Francielle Drumond, da Delegacia de Homicídio. O principal objetivo da investigação é identificar a pessoa responsável pelo suposto aborto e pelo abandono do feto no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, o catador de materiais recicláveis encontrou o feto de uma marmita térmica, perto de uma lixeira de um condomínio, na Vila Mauricéia, nessa segunda-feira (14/9). Uma moradora do condomínio acionou a PM, que registrou a ocorrência e comunicou o fato à Polícia Civil.

A perícia técnica esteve no local, onde foram feitos registros de imagens. O material foi recolhido e encaminhado para exame de necrópsia no Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros.

O feto estava enrolado em um pequeno pedaço de pano (lenço) dentro da marmita. No local, também foram encontrados um crucifixo e um bilhete. Não foi divulgado o que estava escrito na mensagem.

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Ainda de acordo com o delegado Jurandir César Rodrigues, na investigação serão analisados os laudos da perícia técnica e do IML, além de imagens do local. Os primeiros a serem ouvidos no inquérito deverão ser o catador de materiais recicláveis e a moradora do condomínio que comunicou o fato à Polícia Militar.