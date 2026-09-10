Justiça determina que rede social reative conta de usuária

Uma decisão expedida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), determinou que o Facebook reative o perfil de uma usuária da plataforma Instagram. A juíza de direito Flávia Silva Penha concluiu que a autora da ação, Sabrina Cristina de Sousa Santos, utilizava a conta "@sahsays" como ferramenta de trabalho.

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De acordo com informações dos autos do processo, o bloqueio ocorreu em 16 de dezembro de 2025, de forma unilateral e sem uma justificativa exata por parte do Facebook. A defesa dela argumentou que o banimento do perfil, realizado por conta própria pela Meta, violou o princípio da boa-fé objetiva.

Esse princípio consta no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que determina que as empresas ajam de forma transparente, honesta e clara com o público final. A defesa utilizou prints do painel profissional da conta para comprovar sua utilização como ferramenta de trabalho.

A advogada responsável pela defesa, Luana Mendes Fonseca de Faria, especialista em Direito Digital e Recuperação de Redes Sociais, celebrou a decisão. "Nem toda suspensão gera indenização automática. O que se observa é que quando há bloqueio sem motivação concreta, sem prova clara de violação aos termos de uso ou sem oportunidade de revisão, há o reconhecimento da ilegalidade da punição".

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"Quando o perfil é comercial, a consequência costuma ser mais séria porque o bloqueio deixa de ser apenas um transtorno pessoal e passa a atingir a atividade econômica do usuário. Por isso, em perfis comerciais, o bloqueio injustificado pode fundamentar não só o pedido de reativação imediata, mas também indenização por danos morais e materiais, desde que o impacto econômico seja bem demonstrado", conclui a advogada.