Marcha para Jesus Kids deve ser incluída no calendário oficial de Contagem
Evento cristão, realizado anualmente na Grande BH, terá versão para crianças em 19 de setembro
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A Câmara de Contagem aprovou, na última terça-feira (8/9), um projeto de lei que inclui, no Calendário Oficial da cidade de Contagem, na Grande BH, a Marcha para Jesus Kids. Os vereadores Tia Keyla (PL) e Vinícius Faria (PP) são autores da proposta.
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De acordo com a Câmara do município, o texto estabelece que a atividade será realizada no dia 19 de setembro, na mesma data da Marcha para Jesus, e esclarece que ela possui “caráter cultural, comunitário, com ênfase na participação das crianças e das famílias”.
“Ter um momento kids é fazer com que os pais relembrem a infância e com que as crianças sejam valorizadas dentro da linguagem que elas aprendem e merecem ser instruídas”, aponta a vereadora Tia Keyla.
Vinícius, por sua vez, destacou que a iniciativa contribui para “a evangelização das crianças e valoriza a fé cristã no município de Contagem”.
O projeto foi aprovado pela Câmara do município por unanimidade e aguarda sanção do prefeito Ricardo Faria (PSD).
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Sobre a Marcha para Jesus
Segundo o órgão municipal, a primeira “March for Jesus” ocorreu em Londres, em 1987, e foi criada pelo pastor Roger Forster. Ela surgiu como um movimento que levava a fé cristã para as ruas e a celebrava, principalmente na perspectiva evangélica.
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No Brasil, a primeira edição aconteceu na cidade de São Paulo, em 1993. Em 2009, a Lei Federal 12.025 instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Em Contagem, o evento foi incluído no Calendário Oficial do Município pela Lei 4.488, de 2011, de iniciativa do ex-vereador Pastor Silva. Este ano, a Marcha será realizada na cidade no dia 19 de setembro, a partir das 14h, na Praça Rio Volga.