Greve dos bancos em BH afeta pagamentos; veja direitos ao atrasar contas no mês

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

Agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte e na região metropolitana iniciaram uma greve por tempo indeterminado, deixando as portas fechadas para o atendimento presencial. A paralisação é localizada e não atinge os bancos privados, que funcionam normalmente. O movimento grevista foi aprovado após a rejeição de propostas de acordo coletivo em assembleias no início de setembro, com 93,5% de votos contrários na Caixa e 81% no BB.

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Segundo o sindicato da categoria, a expectativa de adesão é superior a 70% na Caixa e entre 50% e 60% no Banco do Brasil. O cenário impacta diretamente os clientes e levanta uma dúvida comum: como pagar as contas em dia e evitar multas?

Mesmo com o fechamento das agências, os consumidores ainda têm diversas opções para realizar suas transações financeiras e quitar boletos. A orientação é priorizar os canais de autoatendimento, que continuam operando normalmente durante a paralisação dos bancários.

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Como pagar contas durante a greve dos bancos?

Os bancos são obrigados a manter o funcionamento de serviços essenciais e canais alternativos para os clientes. Portanto, mesmo com a greve, é possível realizar a maioria das operações financeiras sem precisar ir a uma agência. As principais alternativas disponíveis são:

Caixas eletrônicos: permitem saques, depósitos, transferências, consultas de saldo e o pagamento de contas com código de barras.

Internet banking e aplicativos: pelo computador ou celular, é possível realizar praticamente todas as operações de uma agência, incluindo o pagamento de boletos, tributos e transferências via Pix.

Atendimento por telefone: os canais telefônicos dos bancos também podem ser usados para consultas e algumas transações específicas.

Correspondentes bancários: casas lotéricas, agências dos Correios e alguns supermercados e estabelecimentos comerciais estão habilitados a receber o pagamento de contas de água, luz, telefone e boletos bancários.

Atraso de boletos na greve: posso ser cobrado com juros e multa?

O consumidor não pode ser penalizado com juros ou multas se o atraso no pagamento de uma conta ocorrer exclusivamente pela falta de opção de local para quitá-la. A responsabilidade de oferecer meios viáveis para o pagamento é da empresa que emitiu a cobrança.

Caso o consumidor não tenha acesso à internet ou a outros meios eletrônicos, e o único local de pagamento disponível seja a agência em greve, a cobrança de encargos por atraso é considerada indevida. A paralisação dos bancários é classificada como um imprevisto que impede o cumprimento da obrigação no prazo estipulado.

Como comprovar que a agência estava fechada?

Para se resguardar de cobranças indevidas, é fundamental que o consumidor reúna provas de que tentou realizar o pagamento, mas foi impedido pela greve. Algumas medidas simples podem ajudar a comprovar a situação e garantir seus direitos. Veja o que fazer:

Registre a tentativa: tire uma foto da agência fechada, de preferência com o comunicado de greve visível. Guarde notícias: salve reportagens de portais de notícias ou jornais que comprovem a paralisação na sua cidade na data de vencimento da conta. Contate o credor: entre em contato com a empresa que emitiu o boleto, antes do vencimento, e solicite uma forma alternativa de pagamento ou a prorrogação do prazo sem custos adicionais. Anote o número de protocolo do atendimento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se, mesmo assim, houver cobrança de juros e multa, o consumidor deve procurar o Procon de sua cidade para formalizar uma reclamação e exigir a devolução dos valores pagos indevidamente.