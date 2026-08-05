Vídeo: homem com tornozeleira agride mulheres e tenta levar filha à força

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 39 anos foi flagrado em imagens registradas por meio de câmeras de segurança agredindo duas mulheres durante uma tentativa de levar a filha à força em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Veja o vídeo:

Narra o boletim de ocorrência registrado que a ex-sogra e a ex-cunhada do homem receberam, pelo interfone, uma ligação da avó paterna, que afirmou estar com saudade da menina. O caso aconteceu no último sábado (1º/8) em um condomínio no Bairro Boa Vista, na Região Central da cidade.

A criança desceu acompanhada da avó materna, da tia e do marido da tia. A mãe, que possui medida protetiva contra o pai criança, não estava em casa no momento. Os familiares acreditaram que a mulher estava sozinha na portaria. No entanto, o pai da bebê estava a alguns metros de distância. Ele usava tornozeleira eletrônica por ter descumprido decisões judiciais anteriores.

Apesar de aquele não ser o dia previsto para visitar a criança, o homem pegou a filha no colo e falou que não sairia dali sem ela. Ao ser colocada no chão, ela tentou se esconder. o marido da ex-cunhada e o filho deles, de 1 ano e 4 meses, também estavam no local.

A ex-sogra disse que tentou acionar o dispositivo da tornozeleira eletrônica. Para impedi-la, o homem a puxou pelos cabelos, arrastando-a pelo asfalto por cerca de 10 metros. Ele ainda tentou bater a cabeça dela contra um poste. Segundo o relato da vítima, o homem ameaçou matá-la ali mesmo. Ameaças de morte foram feitas também para a ex-cunhada e o bebê que estava no local.

A família conseguiu evitar que a criança fosse levada. O homem fugiu e não havia sido localizado pela polícia até o fechamento desta publicação.

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O caso corre na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juiz de Fora e foi registrado como lesão corporal.