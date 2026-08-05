Vídeo: homem com tornozeleira agride mulheres e tenta levar filha à força
Ocorrência foi registrada como lesão corporal em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Mãe da criança, que possui medida protetiva contra o homem, não estava em casa
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Um homem de 39 anos foi flagrado em imagens registradas por meio de câmeras de segurança agredindo duas mulheres durante uma tentativa de levar a filha à força em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Veja o vídeo:
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Narra o boletim de ocorrência registrado que a ex-sogra e a ex-cunhada do homem receberam, pelo interfone, uma ligação da avó paterna, que afirmou estar com saudade da menina. O caso aconteceu no último sábado (1º/8) em um condomínio no Bairro Boa Vista, na Região Central da cidade.
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A criança desceu acompanhada da avó materna, da tia e do marido da tia. A mãe, que possui medida protetiva contra o pai criança, não estava em casa no momento. Os familiares acreditaram que a mulher estava sozinha na portaria. No entanto, o pai da bebê estava a alguns metros de distância. Ele usava tornozeleira eletrônica por ter descumprido decisões judiciais anteriores.
Apesar de aquele não ser o dia previsto para visitar a criança, o homem pegou a filha no colo e falou que não sairia dali sem ela. Ao ser colocada no chão, ela tentou se esconder. o marido da ex-cunhada e o filho deles, de 1 ano e 4 meses, também estavam no local.
A ex-sogra disse que tentou acionar o dispositivo da tornozeleira eletrônica. Para impedi-la, o homem a puxou pelos cabelos, arrastando-a pelo asfalto por cerca de 10 metros. Ele ainda tentou bater a cabeça dela contra um poste. Segundo o relato da vítima, o homem ameaçou matá-la ali mesmo. Ameaças de morte foram feitas também para a ex-cunhada e o bebê que estava no local.
A família conseguiu evitar que a criança fosse levada. O homem fugiu e não havia sido localizado pela polícia até o fechamento desta publicação.
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O caso corre na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juiz de Fora e foi registrado como lesão corporal.