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MG: incêndio de grande proporção atinge siderúrgica e deixa mulher ferida

Fumaça podia ser vista de diferentes pontos de Timóteo, na manhã desta quarta-feira (5/8). Aperam South America disse que investiga a causa do incêndio

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
05/08/2026 20:27 - atualizado em 05/08/2026 20:44

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A Aperam é uma siderúrgica instalada em Timóteo, no Vale do Aço, referência na produção de aço inoxidável, aço elétrico e aços carbono especiais, utilizados em diversos segmentos da indústria.
A Aperam é uma siderúrgica instalada em Timóteo, no Vale do Aço, referência na produção de aço inoxidável, aço elétrico e aços carbono especiais, utilizados em diversos segmentos da indústria. crédito: Redes sociais/Reprodução

Um incêndio de grande proporção atingiu a unidade da Aperam South America, em Timóteo, no Vale do Aço, na manhã desta quarta-feira (5/8). Uma mulher ficou ferida e foi hospitalizada. 

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As chamas, registradas por moradores e trabalhadores da região, mobilizaram equipes da brigada de emergência da empresa e causaram apreensão devido à intensa fumaça que podia ser vista de diferentes pontos da cidade.

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Em nota à imprensa, a produtora de aço informou que acionou imediatamente os protocolos internos de segurança e emergência.

A empresa confirmou que uma colaboradora ficou ferida no acidente e foi socorrida para um hospital em Coronel Fabriciano, onde permanece em atendimento. Segundo a siderúrgica, toda a assistência está sendo prestada à funcionária e aos familiares. O estado de saúde dela não foi informado. 

O incidente teria ocorrido durante a operação de injeção de finos de carvão no alto-forno 2 da unidade, segundo apurado pelo jornal local "Diário do Aço". A Aperam ainda não confirma essa informação. 

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A empresa alega que "está investigando as causas da ocorrência e mantém contato com os órgãos competentes". 

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