MG: incêndio de grande proporção atinge siderúrgica e deixa mulher ferida

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um incêndio de grande proporção atingiu a unidade da Aperam South America, em Timóteo, no Vale do Aço, na manhã desta quarta-feira (5/8). Uma mulher ficou ferida e foi hospitalizada.

As chamas, registradas por moradores e trabalhadores da região, mobilizaram equipes da brigada de emergência da empresa e causaram apreensão devido à intensa fumaça que podia ser vista de diferentes pontos da cidade.

Em nota à imprensa, a produtora de aço informou que acionou imediatamente os protocolos internos de segurança e emergência.

A empresa confirmou que uma colaboradora ficou ferida no acidente e foi socorrida para um hospital em Coronel Fabriciano, onde permanece em atendimento. Segundo a siderúrgica, toda a assistência está sendo prestada à funcionária e aos familiares. O estado de saúde dela não foi informado.

O incidente teria ocorrido durante a operação de injeção de finos de carvão no alto-forno 2 da unidade, segundo apurado pelo jornal local "Diário do Aço". A Aperam ainda não confirma essa informação.

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A empresa alega que "está investigando as causas da ocorrência e mantém contato com os órgãos competentes".