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Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade e granizo até sexta (7/8)

Previsão indica chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo em cidades do Sul, Triângulo, Alto Paranaíba e Zona da Mata

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
05/08/2026 15:39

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Alerta de tempestade: entenda o que significam as cores e quais os riscos
Chuva intensa e ruas alagadas mostram os efeitos de eventos climáticos severos que levam à emissão de alertas meteorológicos crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press.

Vai sair de casa nos próximos dias? A dica é não esquecer o guarda-chuva e redobrar a atenção. Dezenas de cidades mineiras estão sob alerta, com previsão de tempestades com chuva de até 50 mm/dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

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O alerta começa nesta quinta (6/8) e vale para 45 municípios do Sul, Sudoeste, Triângulo e Alto Paranaíba. Já na sexta (7/8), o número de cidades sob aviso sobe para 88, abrangendo também a Zona da Mata.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e ocorrência de alagamentos em áreas vulneráveis.

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Como medida de segurança, o instituto orienta que, durante rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de maior instabilidade. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Cidade sob alerta nesta quinta (6/8)

  • Albertina
  • Andradas
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Carneirinho
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Córrego do Bom Jesus
  • Delfim Moreira
  • Estiva
  • Extrema
  • Gonçalves
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itapeva
  • Jacutinga
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Ouro Fino
  • Paraisópolis
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • São José do Alegre
  • São Sebastião da Bela Vista
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Wenceslau Braz

Cidade sob alerta nesta sexta (7/8)

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Andrelândia
  • Arantina
  • Baependi
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cachoeira de Minas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Careaçu
  • Carmo de Minas
  • Carvalhos
  • Caxambu
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Dom Viçoso
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Gonçalves
  • Heliodora
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Jesuânia
  • Lambari
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Natércia
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Pedralva
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Rio Preto
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João da Mata
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Turvolândia
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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