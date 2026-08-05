Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade e granizo até sexta (7/8)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Vai sair de casa nos próximos dias? A dica é não esquecer o guarda-chuva e redobrar a atenção. Dezenas de cidades mineiras estão sob alerta, com previsão de tempestades com chuva de até 50 mm/dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

O alerta começa nesta quinta (6/8) e vale para 45 municípios do Sul, Sudoeste, Triângulo e Alto Paranaíba. Já na sexta (7/8), o número de cidades sob aviso sobe para 88, abrangendo também a Zona da Mata.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e ocorrência de alagamentos em áreas vulneráveis.

Como medida de segurança, o instituto orienta que, durante rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de maior instabilidade. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Cidade sob alerta nesta quinta (6/8)

Albertina

Andradas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Carneirinho

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Delfim Moreira

Estiva

Extrema

Gonçalves

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itapeva

Jacutinga

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Sião

Munhoz

Ouro Fino

Paraisópolis

Piranguçu

Piranguinho

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

São José do Alegre

São Sebastião da Bela Vista

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Tocos do Moji

Toledo

Wenceslau Braz

Cidade sob alerta nesta sexta (7/8)

Aiuruoca

Alagoa

Andrelândia

Arantina

Baependi

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Careaçu

Carmo de Minas

Carvalhos

Caxambu

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Gonçalves

Heliodora

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Jesuânia

Lambari

Liberdade

Lima Duarte

Maria da Fé

Marmelópolis

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Sião

Munhoz

Natércia

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Pouso Alegre

Pouso Alto

Rio Preto

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São José do Alegre

São Lourenço

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Turvolândia

Virgínia

Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice