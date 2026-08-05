Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade e granizo até sexta (7/8)
Previsão indica chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo em cidades do Sul, Triângulo, Alto Paranaíba e Zona da Mata
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Vai sair de casa nos próximos dias? A dica é não esquecer o guarda-chuva e redobrar a atenção. Dezenas de cidades mineiras estão sob alerta, com previsão de tempestades com chuva de até 50 mm/dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.
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O alerta começa nesta quinta (6/8) e vale para 45 municípios do Sul, Sudoeste, Triângulo e Alto Paranaíba. Já na sexta (7/8), o número de cidades sob aviso sobe para 88, abrangendo também a Zona da Mata.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e ocorrência de alagamentos em áreas vulneráveis.
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Como medida de segurança, o instituto orienta que, durante rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de maior instabilidade. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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Cidade sob alerta nesta quinta (6/8)
- Albertina
- Andradas
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Carneirinho
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Córrego do Bom Jesus
- Delfim Moreira
- Estiva
- Extrema
- Gonçalves
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itapeva
- Jacutinga
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monte Sião
- Munhoz
- Ouro Fino
- Paraisópolis
- Piranguçu
- Piranguinho
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- São José do Alegre
- São Sebastião da Bela Vista
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Tocos do Moji
- Toledo
- Wenceslau Braz
Cidade sob alerta nesta sexta (7/8)
- Aiuruoca
- Alagoa
- Andrelândia
- Arantina
- Baependi
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cachoeira de Minas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Careaçu
- Carmo de Minas
- Carvalhos
- Caxambu
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Dom Viçoso
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Gonçalves
- Heliodora
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Jesuânia
- Lambari
- Liberdade
- Lima Duarte
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Sião
- Munhoz
- Natércia
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Pedralva
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Rio Preto
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serranos
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Turvolândia
- Virgínia
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice